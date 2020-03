Potsdam

Dies sei angesichts des hohen Alters der Überlebenden eine „erstaunlich hohe Zahl“,sagte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, am Montag in Potsdam. Die Frauen kommen unter anderem aus Polen, Israel, Russland, Südafrika, den USA und Frankreich.

Schwerpunkt der mehrtägigen Gedenkveranstaltungen sei der zentrale Gedenktag am 19. April, sagte Drecoll. An dem Sonntag wird in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg zunächst zu einem interreligiösen Gottesdienst eingeladen. Danach folgen verschiedene dezentrale Gedenkveranstaltungen und ein zentrales Gedenken.

Heilige Messe in polnischer Sprache

In Fürstenberg an der Havel, Ort des Frauen-KZ Ravensbrück, soll am zentralen Gedenktag unter anderem eine katholische Heilige Messe in polnischer Sprache gefeiert werden, sagte Gedenkstättenleiterin Insa Eschebach. Diese sei mit einem Staatsbegräbnis der Überreste von 44 polnischen Frauen auf dem Stadtfriedhof verbunden, die in dem KZ inhaftiert waren und dort hingerichtet wurden.

In den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück waren zwischen 1936 und 1945 mehr als 300.000 Menschen inhaftiert. Zehntausende wurden von den Nazis ermordet oder kamen auf andere Weise ums Leben. Kurz vor Kriegsende wurden die Häftlinge auf Todesmärsche geschickt. Sachsenhausen wurde am 22. April, Ravensbrück am 30. April 1945 befreit.

Etat von mehr als sieben Millionen Euro

Das Land unterstützt die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in diesem Jahr mit rund 3,8 Millionen Euro, etwa 3,35 Millionen Euro schießt der Bund zu. Kulturminsterin Manja Schüle ( SPD) sagte, Provokationen der politischen Rechten und revisionistische Kommentare von Gedenkstättenbesuchern hätten in den letzten Jahren zugenommen. Sie betonte: „Wir tragen die Verantwortung dafür, dass die Erinnerung nicht verblasst.“

Von RND/epd