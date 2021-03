Brandenburger Frauenwoche in Oranienburg virtuell eröffnet

Oranienburg

„Ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin Schwester, ich bin Enkelin, ich bin Nachbarin, ich bin Freundin, ich bin Wegbegleiterin, ich arbeite – und ich bin am Limit!“ Mit diesen eindrucksvollen Worten eröffnete am Donnerstagmorgen Moderation Jenny Pöller die virtuelle Auftaktveranstaltung zur 31. Brandenburger Frauenwoche aus der Oranienburger Orangerie, die in diesem Jahr unter dem Motto „Superheldinnen am Limit“ steht.

Gesprächsrunde in der Orangerie

In Zeiten der Corona-Pandemie findet die vom 4. bis 22. März ausgetragene Brandenburger Frauenwoche erstmals nur auf digitalem Wege statt, so auch die Auftaktveranstaltung in Oranienburg. Moderatorin Jenny Pöller begrüßte zur Talkrunde Ulrike Liedtke (Landtagspräsidentin), Anne Seyfferth (Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg), Anna Heyer-Stuffer (Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg) sowie Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke.

Pandemie fordert Frauen doppelt

„Die Pandemie macht einiges mit uns Menschen und verändert alles. Für uns alle ist es eine große Herausforderung. Vor allem fehlen uns die persönlichen Kontakte, so wie auch heute hier bei der Auftaktveranstaltung.Wir hätten gerne viele interessante Gespräche geführt“, erklärte Bürgermeister Alexander Laesicke zur Begrüßung. Staatssekretärin Anna Heyer-Stufer hob die Rolle der Frau in der Pandemie nochmals besonders hervor. „Mein Sohn klagte heute früh über Magenkrämpfe, dazu kam noch kurze Zeit später ein Anruf aus der Kita, dass sie heute aus personellen Gründen nicht die Kinder betreuen können. Und arbeiten muss man nebenbei auch noch, das sind alles sehr große Hürden, die man überspringen muss.“

Bis zum 22. März finden diverse Veranstaltungen in Oranienburg und dem hiesigen Landkreis Oberhavel im Rahmen der 31. Brandenburger Frauenwoche statt, nahezu alle Veranstaltungen sind nur auf digitalem Wege zu verfolgen.

