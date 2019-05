Oberhavel

Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst verleihen am 23. Mai in Potsdam erneut die „Brandenburgischen Lehrerinnen- und Lehrerpreise“. Aus Oberhavel sind drei Lehrkräfte dabei.

Einmal „Danke“ sagen

Bildungsministerin Britta Ernst: „Einmal im Jahr wollen wir herausragenden Lehrerinnen und Lehrern ‚Danke‘ sagen. Danke für ihr besonderes Engagement in der Schule und sehr guten Unterricht. Dafür haben uns Schülerinnen und Schülern, Eltern oder auch Großeltern, Schulleitungen und Schulkonferenzen zahlreiche Vorschläge gemacht. Auch das ist schon eine große Anerkennung für die Lehrkräfte.“

75 Lehrkräfte nominiert

Für den Preis sind insgesamt 75 Lehrkräfte nominiert. Die Lehrer unterrichten an 17 Grundschulen, fünf Förderschulen, sieben Oberschulen, zwei Gesamtschulen, fünf Oberstufenzentren (OSZ) und 15 Gymnasien. 52 Nominierte sind Frauen, 23 Männer.

Chancen für Oberhavel

Aus Oberhavel sind Paul Aurin, Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf, Kerstin Mittmann, Oberschule „ Adolph Diesterweg“ in Hennigsdorf und Gabriele Rohde, F.F.Runge-Gymnasium Oranienburg dabei.

Gewinner bleibt Überraschung

Alle nominierten Lehrkräfte, ihre Schulleitungen und weitere Gäste sind zur Festveranstaltung am 23. Mai in die Potsdamer Staatskanzlei eingeladen. Wer den Preis bekommt, bleibt bis zuletzt eine Überraschung. Die Preisträger werden erst in der Festveranstaltung bekannt gegeben.

Von MAZonline