Brautmodengeschäft „Tatsächlich Liebe“: Neueröffnung in Oranienburg

Glitzernd funkelt das Kleid im Licht, Tattoospitze am Ärmel macht es zu einem ganz besonderen Hingucker. Das Brautkleid ist eines der Ersten, die Marlene Beyer aus Kremmen für ihr Brautmodengeschäft „Tatsächlich Liebe“ gekauft hat. Die 23-Jährige wagt gemeinsam mit ihrer Mutter Beate Bahnweg (53) den Sprung in die Selbstständigkeit. Als Standort hat sich das Damen-Duo ein Geschäft in der Bernauer Straße 22 in Oranienburg ausgesucht. Auf dem Boulevard schmücken schon die ersten Brautkleider die Schaufenster, während im Inneren noch letzte Hand an die Ausstattung gelegt wird.

Mutter und Tochter verwirklichen Traum vom eigenen Brautmodengeschäft

„Ich war zu meiner eigenen Brautkleid-Suche in einem großen Laden in Berlin“, erzählt Marlene Meyer. Dort habe sie sich von der Fülle der dargebotenen Kleider regelrecht überfordert gefühlt. „Ich konnte auch nicht wirklich selbst etwas aussuchen und bin dann am Ende mit einem – für mich – Fehlkauf nach Hause gefahren“, erinnert sie sich. Das Kleid sei wunderschön gewesen, aber einfach nicht der von ihr bevorzugte Stil.

Marlene Meyer steckt in den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung. Quelle: Enrico Kugler

Später führte sie ihr Weg in einen kleineren Laden. „Dort gab es etwa 100 Kleider, der Laden war klein und privat.“ Dort fand die 23-Jährige ihr Traumkleid. „Außerdem haben meine Mama und ich schon lange begeistert die Fernsehserie ’Tüll und Tränen’ geschaut“, sagt sie schmunzelnd. Immer wieder hätten beide von einem eigenen Brautmodengeschäft geträumt.

„Tatsächlich Liebe“ eröffnet am 1. November

Die Idee, selbst ein Brautmodengeschäft zu eröffnen wuchs – und wird nun zur Realität. Mit ihrer Mutter, einer Juristin – „und das bleibt sie auch!“ – gründete Marlene Meyer eine GbR. „Tatsächlich Liebe“ wird das Geschäft heißen. Etwa 100 Brautkleider warten ab dem 1. November auf Bräute.

Die ersten Brautkleider schmücken bereits die Fenster des Geschäfts auf dem Boulevard an der Bernauer Straße. Quelle: Enrico Kugler

„Die Preisspanne liegt bei einer kleinen Auswahl an Brautkleidern von 700 bis etwa 2700 Euro“. Damit sie jede Braut ganz individuell betreuen kann, werden Termine zur Anprobe nur nach vorheriger Absprache vergeben. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, montags bleibt das Geschäft geschlossen. Damit den künftigen Bräuten auch etwas geboten wird, führt Marlene Meyer Marken und Hersteller, die in der Region weniger vertreten sind.

Eröffnungsfeier am 30. Oktober

Wer sich ein eigenes Bild vom Angebot des Brautmodenladens machen will, hat am 30. Oktober parallel zur Eröffnungsfeier die Gelegenheit dazu. Von 14 bis 19 Uhr stehen die Inhaberinnen ihren Kunden dann zur Verfügung und beantworten Fragen. Bei einer Modenschau werden schon einige der Traumkleider vorgestellt. Zudem wird es ein Gewinnspiel geben. Hauptpreis ist ein Gutschein im Wert von 500 Euro für das Brautmodengeschäft.

Von Stefanie Fechner