Sachsenhausen

Am schönsten Tag des Lebens einmal wie eine Prinzessin fühlen – was sich viele Bräute wünschen, wird bei Stephanie (43) und Ralf Cornelius (45) Wirklichkeit. Seit dem 01. Juni 2019 betreibt das Ehepaar den Laden „Brautzauber“ in der Granseer Straße 6 in Sachsenhausen. Damit haben sie ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Oberhavel, einen weiteren Brautausstatter gibt es nicht.

Das lange Zeit leer stehende Gebäude haben die Beiden mit viel Eigenleistung und vor allem Liebe zum Detail saniert. Die ersten Brautkleider hängen als kleiner Vorgeschmack im Vorraum. Dahinter öffnet sich dann die Tür zum Kleiderzimmer. Dort hängen etwa 60 Kleider in allen Formen, Farben und Ausführungen. „Wir führen Kleider in den Größen 34 bis 58, auf Bestellung auch Größe 60“, berichtet Stephanie Cornelius. Die Preisspanne liegt bei etwa 800 Euro bis 1600 Euro. Um das Outfit für den großen Tag abzurunden bekommt man natürlich auch sämtliche Accessoires. Von Unterwäsche über Strümpfe zu Schuhen, Schleier und Schmuck – „Man muss sich auf das Einrichten was die Bräute mögen“, findet das Ehepaar. Um zu wissen was das ist besuchen sie regelmäßig Hochzeitsmessen und stehen in Kontakt mit anderen Brautausstattern. „Aktuell ist der Vintage-Look total in“, weiß Ralf Cornelius.

Um den Bräuten ein tolles Erlebnis bieten zu können gibt es die Beratungen nur nach vorheriger Anmeldung. „Während der Beratung ist das Geschäft geschlossen, damit ich mich voll auf die Braut konzentrieren kann“, erklärt Stephanie Cornelius. Auf der Bühne mit dem riesigen Spiegel können die Bräute dann ihre Wunschkleider anprobieren. „Die Inspiration zur Eröffnung des Ladens kam tatsächlich durch die TV-Serie „Zwischen Tüll und Tränen“, schmunzelt die hauptberufliche Sekretärin. Am Freitag, 13. September heiratet die erste beratene Braut. „Aktuell benötigen wir etwa drei bis vier Monate Vorlaufzeit“, verrät sie.

Neben der kostenlosen Beratung bietet „ Brautzauber“ noch weiteren Service. So können dort gekaufte Brautschuhe nach der Hochzeit in eine Wunschfarbe umgefärbt werden. Und sollte das Traumkleid noch nicht ganz perfekt passen, gibt es eine Modedesignerin, welche das Kleid an die Bedürfnisse der Braut anpasst. „Die Braut steht bei uns im Vordergrund und soll sich wohlfühlen“ sind sich die Beetzer einig.

Und der Sekt zum Kleiderkauf? „Den gibt es erst hinterher“, schmunzelt die zweifache Mutter.

Von Stefanie Fechner