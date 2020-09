Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie fand am Dienstag am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in Oranienburg wieder eine Buchlesung statt. Für Schulleiter Dieter Starke haben Veranstaltungen wie mit dem israelischen Schriftsteller Ron Segal nicht nur Tradition, sondern sind auch enorm wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung seiner Schüler.