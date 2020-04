Buchtipp: Das Waisenhaus von Oranienburg

Oranienburg

Dieses Gebäude in der Havelstraße kenne ich bereits aus Kindertagen – zumindest jenen linken Flügel, der erhalten geblieben war und der später durch einen Anbau vervollständigt wurde. Hier wurden Lungenkrankheiten diagnostiziert und in kleinen Kabinen mit Inhalationsgeräten behandelt. Der weitaus größere Teil der Geschichte dieses Oranienburger Baudenkmals jedoch ist mit dem Namen von Louise Henriette von Oranien verbunden. Mehr als 250 Jahre lang beherbergte das Gebäude das von der Kurfürstin im Jahr 1665 gestiftete Waisenhaus. Louise Henriette hatte es aus Freude über die Geburt des Thronfolgers Karl Emil und in Erfüllung eines in diesem Zusammenhang abgegebenen Gelöbnisses gestiftet. Es war eines der ersten Waisenhäuser in der Mark Brandenburg und gab 24 Kindern, zwölf Knaben und zwölf Mädchen, ein Zuhause. Über der Eingangstür befindet sich das Wappen des Fürstenhauses von Oranien. Das daneben in Stein gehauene Monogramm „CL“ steht für Churfürstin Louise.

Aquarell von Carl Graeb (um 1865). Quelle: Regionalmuseum Oberhavel

Die Geschichte des Waisenhauses wird erstmals umfassend in einem Buch nachgezeichnet. Autor ist Siegfried Herfert aus Birkenwerder, der auch für die MAZ bereits zahlreiche Beiträge verfasst hat, speziell zu den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges in der Region. Ich finde bemerkenswert, dass es nicht nur um nackte Mauern und Fakten geht, sondern zudem um die Bewohner. Oder wie es Professor Alexander Schunka im Vorwort ausdrückt: „Das Buch zeigt die Lebenswelt der jungen Zöglinge und beschreibt ihren Tagesablauf im Waisenhaus, ihren Werdegang, ihre gesellschaftliche Integration sowie Lebens- und Karrierewege ebenso wie die Schwierigkeiten mancher, sich nach dem Waisenhausaufenthalt in der Welt zurechtzufinden.“ In dem von Culturcon medien herausgegebenen Buch konnte ich zudem viel über den jeweiligen Zeitgeist erfahren. Mein Tipp!

Bezogen werden kann das Buch jederzeit über die Verlagswebsite www.culturcon.de sowie über den örtlichen Buchhandel, der gegenwärtig telefonische Bestellungen entgegennimmt und persönlich ausliefert.

Von Helge Treichel