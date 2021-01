Bündnisgrüne fordern Schnelltests für Personal in Kitas und Schulen

Oberhavel

Anlässlich der weiterhin sehr hohen Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus in Oberhavel fordern die Kreistagsfraktion und der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen den Landkreis auf, Schnelltests für alle Mitarbeitende an Schulen und Kitas zu bestellen und den Trägern zur Verfügung zu stellen. „Der Kreis sollte hier auch Verantwortung übernehmen. Wenn das Personal in Schule und Kitas wöchentlich getestet wird, können Infektionen schneller festgestellt und Infektionsketten sofort unterbrochen werden“ sagt Susanne Mosch, Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion und selbst Erzieherin.

„Selbstverständlich muss auch an die Menschen gedacht werden, die in der Kindertagespflege arbeiten“, sagte Anne Schumacher, Projektkoordinatorin in der Kindertagespflege und Sprecherin des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen Oberhavel. „Kinder brauchen Kinder. Wir alle wollen, dass Kitas und Schulen sichere Lern- und Begegnungsorte für Kinder sind. Kitas können aber nur geöffnet bleiben und Schulen nur wieder geöffnet werden, wenn der Infektionsschutz gewahrt ist“, ergänzte Ingrid Hüchtker, Grundschullehrerin und Sprecherin des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen Oberhavel.

Von MAZonline