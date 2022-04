Bündnisgrüner Halbzeitabend in Oranienburg

Oranienburg

Zweieinhalb Jahre Regierungsverantwortung liegen hinter, weitere zweieinhalb Jahre noch vor der bündnisgrünen Landtagsfraktion. Es ist Halbzeit – und damit Zeit für eine Zwischenbilanz. Was haben die Bündnisgrünen im Land aus ihrem Wahlergebnis von 10,8 Prozent im Jahr 2019 gemacht, was wurde schon geschafft, was steht noch an? Und welche Projekte liegen Heiner Klemp und Thomas von Gizycki, die in Oranienburg ein gemeinsames Wahlkreisbüro betreiben, in der Region und darüber hinaus besonders am Herzen?

Halbzeitabend im Wahlkreisbüro

Über diese Fragen wollen die Abgeordneten mit ihren Gästen ins Gespräch kommen – wenn die Halbzeit-Tour der bündnisgrünen Landtagsfraktion durch Brandenburg in Oranienburg Station macht, und zwar am Dienstag, 26. April, ab 18.30 Uhr, im Wahlkreisbüro von Heiner Klemp und Thomas von Gizycki, Sachsenhausener Straße 1a. Ein Abend für den politischen Austausch in lockerer Atmosphäre, bei dem neben den beiden MdL aus der Region auch der Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke für Gespräche zur Verfügung stehen wird. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich online anzumelden unter: www.gruene-fraktion-brandenburg.de/halbzeit/tour

Von MAZonline