Bürgeramt: Christina Paetke geht in den Ruhestand

Oranienburg

Sie sagt, ihre Stimmungslage sei gut. Aber ein bisschen Wehmut ist sicherlich auch nicht abzustreiten. Am Mittwoch hat Christina Paetke ihren letzten Arbeitstag. Die Oranienburgerin leitet seit Oktober 2003 – also seit Anfang an – das Bürgeramt im Schloss.

„Die Diskussionen mit meinen Kollegen werde ich vermissen, die konstruktiven Gespräche, wie man manche Dinge und neue Gesetzgebungen umsetzt.“ Zehn Leute arbeiten im Bürgeramt. Sie sorgen dafür, dass die Wartezeit kurz bleibt. „Die längste Wartezeit liegt vielleicht bei 20 oder 30 Minuten.“ Aber das komme eigentlich selten vor.

Christina Paetke arbeitet aber nicht erst seit 2003 in der Oranienburger Stadtverwaltung, sondern bereits seit April 1981. Damals nannte sich das noch „Rat der Stadt“. Schon seit 1970 lebt sie in Oranienburg – damals kam sie mit ihren Eltern in die Stadt. „In der 8. und 9. Klasse hat man sich dann beworben“, erinnert sie sich. Sie ging zur See. „Ich war Oberstuart auf Frachtschiffen“, erzählt die heute 64-Jährige. Gelernt hat sie bei der Seereederei. Bis 1981 war sie viel unterwegs, hat viel gesehen.

Christina Paetke an ihrem Arbeitsplatz. Quelle: Robert Tiesler

Danach habe sie sich umorientieren wollen. Unter den Arbeitsangeboten, die man ihr 1981 gemacht hatte, war auch eines beim Rat der Stadt. Sie arbeitete zunächst in der Abteilung für Inneres. „Ich habe aus der Haft Entlassene wieder in Arbeit vermittelt.“ Auch die Feuerwehr gehörte zu ihren Aufgabenbereichen. Dann kümmerte sie sich um Handel und Versorgung, insbesondere um den Landwirtschaftsbereich. „Nach der Wende ging es dann in Richtung Ordnungsamt“, erzählt Christina Paetke.

Als 2003 das Bürgeramt geschaffen worden ist, hat sie sich um die dortige Stelle beworben. „Ich wollte eine neue Aufgabe wahrnehmen. Die Kinder waren aus dem Haus, die Arbeitszeiten haben mich nicht gestört.“

Viele Menschen kommen jeden Tag ins Bürgeramt. „7000 Dokumente im Jahr bearbeiten wir, im Monat ziehen 200 Leute um. Das sind so grob die statistischen Daten bei uns im Büro“, sagt die Oranienburgerin. „20 bis 30 Leute pro Woche sind es, die auch persönlich zu mir kommen.“ Im Führungsbereich habe sie es mit weniger Leuten zu tun als die Mitarbeiter an den anderen Arbeitsplätzen im Amt. Gibt es schon mal Tumult in den Räumen? „In den ganzen Jahren waren es vielleicht eine Handvoll Leute, die lauter wurden.“

Ihre Nachfolgerin in der Leitung des Oranienburger Bürgeramtes wird Jessica Hindenberg. „Ich wünsche ihr Standfestigkeit und auch mal den Mut zur Lücke“, sagt Christina Paetke. Damit meint sie, Entscheidungen zu treffen, die auch mal abweichen können vom fest vorgeschrieben Weg.

Wenn am 18. Dezember ihr letzter Arbeitstag ist, dann liegt die große Abschiedsfeier schon hinter ihr. Am Mittwoch selbst werde dann nicht mehr groß gefeiert, sagt sie. „Da wir ja jeden Tag geöffnet haben.“ Dann will sie erst mal Urlaub machen, entspannen. „Vielleicht mal Wochenendtouren an die Ostsee.“ Den ganzen Februar über ist sie mit ihrer Tochter in Mittelamerika. „Die Schwiegermutter meiner Tochter lebt dort.“ Ansonsten seien ja die sozialen Kontakte in den vergangenen Jahren schwierig zu halten gewesen. „Freunde, Verwandte, dafür habe ich dann mehr Zeit.“

Ihre Nachfolgerin Jessica Hindenberg wünscht ihr „dass sie jetzt alles macht, was ihr Spaß bereitet. Und natürlich in erster Linie Gesundheit.“ Für sie – sie arbeitet seit zehn Jahren im Bürgeramt – sei sie eine gute Chefin gewesen. „Wir lassen sie auch ungern gehen.“ Aber Jessica Hindenberg freut sich auch auf ihre neue Aufgabe.

Von Robert Tiesler