Bürgerhaushalt 2022 in Oranienburg: Das sind die Abstimmungsergebnisse

Oranienburg

Rekordbeteiligung beim Oranienburger Bürgerhaushalt: 12 540 Oranienburgerinnen und Oranienburger haben in den vergangenen Wochen an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt teilgenommen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagvormittag mit. Hauptursache für diese hohe Wahlbeteiligung war insbesondere die Möglichkeit, auch im Rahmen der Bundestagswahl seine Stimme abgeben zu können.

Mehr als 70 Projekte in der Abstimmung zum Bürgerhaushalt

10 987 Personen haben davon Gebrauch gemacht und im Wahllokal insgesamt 32 462 Stimmen auf die mehr als 70 zur Auswahl stehenden Projekte verteilt. Damit hat mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler zur Bundestagswahl auch an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt teilgenommen. Aber auch bei der Online-Abstimmung sind die Teilnehmerzahlen nach oben geschossen. 1553 Einwohnerinnen und Einwohner haben ihre bis zu drei möglichen Stimmen online abgegeben, im vergangenen Jahr waren es 279.

Diese Vorschläge haben sich durchgesetzt

Folgende Vorschläge haben sich beim diesjährigen Bürgerhaushalt durchgesetzt: Auf Platz 1 mit 2894 Stimmen (10,51 Prozent) landete Vorschlag Nummer 8 „Mehr Mülleimer in Oranienburg“. 27 500 Euro werden dafür bereitgestellt. Den zweiten Platz belegte Vorschlag Nummer 117 (Kinder Pflanzen bäume“. 1928 Menschen (5,2 Prozent) stimmten dafür. Die Kosten dafür belaufen sich auf 7700 Euro. Der Vorschlag Nummer 26, „LED-Leuchten in Straßenlaternen“, bekam 1404 Stimmen (3,79 Prozent). Dafür werden 27 500 Euro veranschlagt.

Weiterhin werden folgenden Projekte umgesetzt: Sitzbänke am Oranienburger Kanal (3600 Euro), Verschönerung der Flussbadestelle in Sachsenhausen (20 000 Euro), Verschönerung des Rondells in Lehnitz (15.000 Euro) und das Kinderfest im Schlosspark (25 000 Euro).

Die nächsten zehn Vorschläge würden mit ihrer jeweiligen Kostenschätzung das Gesamtbudget des Bürgerhaushalts überschreiten, so dass diese nicht umgesetzt werden können. Deshalb kommt der folgende, weitere Vorschlag zum Zuge: Der Vorschlag Nummer 173, „Fledermauskästen in Lehnitz“, wird mit einem Budget von 400 Euro umgesetzt.

Auch der nächste Vorschlag würde das Gesamtbudget überschreiten. Deshalb findet schlussendlich dieser Vorschlag noch Berücksichtigung: Nummer 46 „Sicherheitsspiegel in Schmachtenhagen/Auffahrt B273“ für 1500 Euro.

Vom Gesamtbudget von 111 000 Euro verbleiben dann noch 800 Euro, für die es aber keinen Vorschlag gibt, bei denen diese Summe ausreicht und die Voraussetzungen der Satzung (mindestens 1 Prozent der Stimmen) zur Umsetzung erfüllt.

Bürgermeister Laesicke freut sich über hohe Wahlbeteiligung

Zum Hintergrund: Laut Bürgerhaushaltssatzung werden Vorschläge in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Anzahl der Stimmen realisiert. Können Vorschläge aufgrund des finanziellen Umfangs nicht mehr berücksichtigt werden, rücken die Vorschläge auf, die vom finanziellen Umfang noch in das Restbudget passen, bis das zur Verfügung stehende Budget aufgebraucht ist.

Bürgermeister Alexander Laesicke: „Neun tolle und ganz verschiedene Ideen für unsere Stadt werden nach Beschluss der Stadtverordneten im kommenden Jahr umgesetzt. Ganz besonders freue ich mich über die hohe Beteiligung am diesjährigen Bürgerhaushalt, nicht nur im Rahmen der Bundestagswahl, sondern vor allem auch im Rahmen der Online-Abstimmung.

Es sind unsere Einwohnerinnen und Einwohner, die am allerbesten wissen, wie unsere Stadt noch weiter verschönert werden kann, deshalb ist es erfreulich und hilfreich, dass sie sich beim Bürgerhaushalt so einbringen.“

