Die Anwohner der Straße Am Park in Sachsenhausen haben sich zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen. Sie wollen einen Ausbau ihrer Straße, wie ihn die Stadt Oranienburg und auch das Straßenausbaukonzept vorsehen, verhindern: Sie fürchten hohe Erschließungskosten für eine Straße, die so niemand will.