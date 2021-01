Bürgermeister Alexander Laesicke: „Mehr selber mit Taten punkten“

Oranienburg

„Jedes Thema, das die Stadtverwaltung bearbeitet, ist Chefsache.“ Mit diesen Worten reagiert Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) auf die Kritik des SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann hinsichtlich der Innenstadtentwicklung in Oranienburg. Angesichts des wachsenden Leerstandes von Geschäftsräumen hatte er kreative Lösungen und Initiativen von der Stadtverwaltung gefordert, um vor allem die Bernauer Straße nicht veröden zu lassen. Das Thema müsse zur Chefsache erklärt werden, hatte er mit Blick auf den Bürgermeister gesagt.

Laesicke : „Kein fairer Umgang“

Der fühlt sich allerdings zu Unrecht angegangen. Es sei „kein fairer Umgang“, wenn er aus der Presse erfahren müsse, „was ein Landtagsabgeordneter von der Stadt erwartet“. Er selbst erwarte, zunächst einmal direkt angesprochen zu werden und nennt das eine „Spitze unter Berufspolitikern“.

Im Grunde gehe es wie in allen Innenstädten um die wachsende Konkurrenz des Online-Handels, stellte der Bürgermeister fest. Dabei handele es sich um ein strukturelles Problem. Obwohl die Stadt in dieser Frage nur einer der handelnden Akteure sei, so bringe sie sich doch sehr aktiv ein. Die Verwaltung sei in dieser Frage von der Spitze bis zu den jeweiligen Fachleuten am Thema dran und auf einem guten Weg. Es handele sich allerdings um keine Sache, die sich kurzfristig lösen lasse. Und: Es gäbe mehrere Brennpunkte. Aber die Probleme seien bekannt und benannt.

„Er müsste es besser wissen.“

Auch der konkret angesprochene Eine-Welt-Laden stehe bereits auf der Agenda. „Wir sind im Gespräch“, sagt Alexander Laesicke. „Aber wir können nicht Läden subventionieren, die uns besonders sympathisch sind, das dürfen wir schlicht nicht“, betont der Verwaltungschef. Das sei nur eine Sache, die Lüttman als ehemaliger Referent des Oranienburger Bürgermeisters und Leiter der Wirtschaftsförderung eigentlich besser wissen müsste. Und Laesicke richtet den Appell an ihn, künftig selber eher mit Taten zu punkten als Maximalforderungen an andere zu stellen.

Von Helge Treichel