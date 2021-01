Oranienburg

Oranienburg hat im Jahr 2020 rund 2,2 Millionen Euro für die Kampfmittelsuche aufgewendet. Ein Betrag von 380 000 Euro sei im Vorjahr von Bund und Land für diesen Zweck eingegangen. Über diese Zahlen informierte Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa während eines Pressegesprächs. Insgesamt sei eine Gebäude- und Wohnfläche von einer halben Million Quadratmetern (50 ha) sowie 68 Hektar städtische Verkehrsflächen abgesucht worden. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass 332 000 Euro der Bundesmittel eigentlich noch zu Projekten aus dem Jahr 2019 gehören, so Schmidt-Jansa.

Die Corona-Pandemie habe die Suche zwar verlangsamt, die Räumfirmen seien jedoch weiterhin im Einsatz, ergänzte die Dezernentin für Bürgerdienste Stefanie Rose. Die Suche werde vorrangig auf Bereiche konzentriert, in denen eine etwaige Evakuierung keine größeren Herausforderungen darstellen würde. Das bedeutet, dass ein Sperrkreis im Innenstadtbereich mit Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen weitestgehend vermieden werden solle. Die Entschärfung einer amerikanischen Fliegerbombe mit chemischem Langzeitzünder am 18. November habe allerdings gezeigt, das derartige Arbeiten auch unter Pandemiebedingungen möglich seien, so Stefanie Rose.

Anzeige

„Wir haben die Flächen um-priorisiert“, erläuterte Bürgermeister Alexander Laesicke das aktuelle Konzept. Das Tempo der Suche habe sich dadurch nicht verlangsamt, so Laesicke: „Genug Flächen gibt es.“ Laut dem Gutachten von Professor Wolfgang Spyra von der Technischen Universität Cottbus aus dem Jahr 2008 seien aktuell noch etwa 100 Hektar an Gebäudeflächen zu untersuchen. Hinzu kämen rund 90 Hektar Verkehrsflächen sowie 7,8 Hektar Grünflächen. Beeindruckend sei, dass insbesondere die Flächen mit einer hochgradigen Gefährdungsstufe gut abgearbeitet worden seien, resümierte Laesicke.

Von Helge Treichel