Bürgermeister lädt zum Weihnachtssingen vor dem Schloss Oranienburg ein

Oranienburg

Im Rahmen des Weihnachtsgans-Auguste-Marktes, der am 26. November eröffnet wird, lädt Bürgermeister Alexander Laesicke die Oranienburgerinnen und Oranienburger auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Weihnachtssingen auf dem Schlossplatz ein. Unterstützt von den Musikern des Christlichen Jugendzentrums soll damit in diesem Jahr um 15 Uhr der Weihnachtsmarkt musikalisch eröffnet werden. Liedtexte werden bereitgehalten.

„Oranienburg zeigt Herz“

Das jährliche Weihnachtssingen mit dem Bürgermeister startete erstmals 2015 unter dem Motto „Oranienburg zeigt Herz“. Mit dieser vorweihnachtlichen Aktion sollte in einer Zeit, in der auch in Oranienburg Abendspaziergänge gegen die Asylpolitik stattfanden, ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit gesetzt werden.

Viele Oranienburgerinnen und Oranienburger kamen seither immer wieder zur Weihnachtszeit unter der festlich geschmückten Tanne auf dem Schlossplatz zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder anzustimmen.

Neue Weihnachtsbeleuchtung wird eingeschaltet

Ein weiteres Highlight auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt gibt es direkt im Anschluss um 16 Uhr: Der Bürgermeister knipst gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Bauausschusses, Olaf Bendin, die neue Weihnachtsbeleuchtung an. Mehr als 50 Leuchtelemente wie Orangen und Sternschnuppen werden ab Anfang kommender Woche an den Laternenmasten entlang der Stralsunder Straße, der Bernauer Straße, auf der Schloßbrücke und am Schlossplatz installiert und Oranienburgs Innenstadt festlich erleuchten lassen.

