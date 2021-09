Bundestagswahl 2021: Oranienburger Pirat Thomas Ney zufrieden mit der eins vor dem Komma

Oranienburg

Entspannt sitzen die Piratenpolitiker um den Oranienburger Spitzenkandidaten Thomas Ney in ihren Campingstühlen, hinter ihnen die malerische Kulisse des Oranienburger Schlosses. Der Grill ist an, immer mal wieder halten vorbeilaufende Passanten an und schauen gebannt auf den großen Bildschirm, der im gläsernenden Homeoffice-Mobil hängt und die aktuellsten Hochrechnungen präsentiert.

Die Piratenpartei um Direktkandidat Thomas Ney hat sich auf dem Oranienburger Schlossplatz positioniert. Mit dabei ist das gläserne Homeoffice-Mobil. Quelle: Knut Hagedorn

Mit einem Ergebnis von 1,2 Prozent im Wahlkreis 58 für den Direktkandidaten Thomas Ney können die Piraten gut leben, wie Ney erklärt: „Dafür das wir einen eher durchwachsenen Wahlkampf hatten, sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben immer gesagt, alles was am Ende mit einer eins vor dem Komma endet, ist für uns ein zufriedenstellendes Ergebnis.“ Gründe für den nicht vollends gelungenen Wahlkampf sieht Thomas Ney am fehlenden Zeitkontingent. „Es war für uns natürlich schwer eine große Wahlkampftour aufzuziehen, denn wir alle sind keine hauptberuflichen Politiker. Dennoch haben wir versucht das beste daraus zu machen und haben noch bis Sonnabend auf der Straße um Wähler geworben.“

Positives Gefühl

Und die Erfahrungen auf der Straße stimmen Thomas Ney und seine Parteikollegen durchaus positiv. „Es war ein durchweg positives Feedback von den Menschen, was uns sehr gefreut hat. Es war eine klarer Aufwärtstrend im Vergleich zur vorangegangen Bundestagswahl 2017, was uns natürlich für die Zukunft optimistisch nach vorne schauen lässt.“ Insgesamt kam die Piratenpartei im Wahlkreis 58 – zu dem die Landkreise Oberhavel und Havelland II gehören – auf 0,6 Prozent. Ney selbst kam als Direktkandidat auf 1,2 Prozent und konnte 2258 Stimmen für sich verbuchen, ein Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zu 2017. (Stand: Sonntag, 23.04 Uhr)

Von Knut Hagedorn