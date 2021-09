Bundestagswahl 2021 in Oranienburg: In der Orangerie regieren Routine und Gelassenheit

Oranienburg

Entspannt steht Detlef Krage in der Orangerie, routiniert schweift sein Blick durch das Wahllokal 3 in Oranienburg. „Alles läuft nach Plan“, berichtet Krage gelöst. Und Krage kennt sich aus in Sachen Wahlen, seit über 20 Jahren fungiert er als Wahlleiter in der Kreisstadt. „Es stellt sich über die Jahre eine gewisse Routine ein. Dadurch ist alles eingespielt, früher war ich deutlich aufgeregter.“ Über 1000 Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger konnten im Wahllokal 3 in der Orangerie abstimmen. „Wir waren gegen 7.30 Uhr vor Ort, haben dann die letzten Vorbereitungen getroffen“, berichtet Krage. Auch in der Orangerie ist das Wahlhelferteam aufgeteilt in zwei Vierergruppen, gegen 12.30 Uhr erfolgte die Ablösung von Team eins.

Briefwahl hat deutlich zugenommen

„Um 18 Uhr treffen sich dann alle Wahlhelfer wieder vor Ort und dann fangen wir langsam an zu zählen“, teilt der Wahlleiter den Ablauf des Wahltages mit. Die Wahlbeteiligung sei laut Krage hoch, auch die Möglichkeit für den Bürgerhaushalt abzustimmen, wurde von den Bürgerinnen und Bürger rege genutzt. „Da es beim Bürgerhaushalt keine Altersbegrenzung gab, hat vorhin auch ein Säugling schon seine drei Stimmen verteilt“, so Detlef Krage. Eine Veränderung zu den vorherigen Wahlen hat der routinierte Wahlleiter dennoch festgestellt: „Die Briefwahl hat deutlich zugenommen. Früher gab es in Oranienburg fünf Briefwahllokale, in diesem Jahr sind es derer 15.“

Von Knut Hagedorn