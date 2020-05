Scmachtenhagen/Mühlenbeck

Erneut wurden zwei Bungalows in der Kleingartenanlage Sonnenschein in der Buchhorster Straße durch bisher unbekannte Personen aufgebrochen. Diesmal lag die Tatzeit zwischen Mittwoch (29. April) und Freitag (1. Mai). Aus einem Bungalow wurde ein Klapprad entwendet, aus dem anderen nach erstem Überblick nichts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 550 Euro.

Unbekannte Personen brachen gewaltsam am Wochenende in einen Bungalow im Stegeweg ein und konsumierten dort drin Alkohol. Ob dieser oder andere Dinge aus dem Bungalow entwendet wurden, ist derzeit unbekannt. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

