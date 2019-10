Oranienburg

Direkt im Anschluss an den Tag der deutschen Einheit herrscht buntes Markttreiben im Schlosspark: Dort bietet der Oranienburger Regionalmarkt von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Oktober, jeweils ab 10 Uhr frische Produkte wie Obst, Gemüse, Käse, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren – vorwiegend von regionalen Anbietern.

Zudem dürfen Keramik, Schmuck, Hölzernes, Arbeiten aus Zement und vieles Kunsthandwerkliche mehr bestaunt und erworben werden. Im Fokus steht der regionale Charakter, daher werden sich die Händler mit ihren Produkten auch dem Publikum vorstellen, über ihre Verarbeitungstechniken sprechen und kleine Kostproben geben.

Streichelzoo und ein Dino als Rahmenprogramm

Zwischen historischem Schlosspark-Portal und Orangerie gibt es auch dieses Mal zahlreiche Spiel-, Bastel- und Sportangebote, eine große Tombola mit tollen Preisen und viele Attraktionen für Kinder. So wird unter anderem ein Dino aus dem Tier-, Freizeit- und Urzeitpark Germendorf im Park unterwegs sein. Der Haustierpark Liebenthal ist mit einem kleinen Streichelzoo zu Gast, und jeden Tag ab 14 Uhr liest eine Märchenhexe im Zelt am Schlosspark-Teich Geschichten vor. Darüber hinaus gibt es Kräuterführungen, ein Schneckenrennen und ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Akteuren aus der Region.

Nachwuchstalente gesucht

Beim Wettbewerb „ Oranienburg sucht den Schlosspark-Star“ (OsdSpS), der am Sonntag ausgetragen wird, werden Nachwuchstalente gekürt. Dabei zeigen mutige junge Leute dem Publikum und einer Jury ihre ganz besonderen Fähigkeiten. Zu dieser Jury zählt, wie bereits 2018 bei der »OsdSpS«-Premiere, Tiertrainerin Nicolle Müller (in tierischer Begleitung), die manche aus verschiedenen Fernseh-Produktionen kennen dürften.

Der Eintritt in den Schlosspark ist zum Regionalmarkt für alle Besucher frei! Hunde dürfen leider auch zum Regionalmarkt nicht mit in den Park gebracht werden (Ausnahme: Blinden oder Begleithunde). Veranstalter des Regionalmarkts ist der Tourismusverein Oranienburg und Umland e. V. (TVO) gemeinsam mit der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH, alle Fäden der Organisation laufen in der Tourist-Information bei Jennifer Bernard und Vivienne Netzeband zusammen. Letztere heißt als Kurfürstin zur offiziellen Regionalmarkt-Eröffnung am Samstag noch einige weitere „Hoheiten“ willkommen, so etwa die frisch gekrönte Kremmener Erntekönigin Madline Fojut. Info:Das Programm im Detail zum Download gibt es auf oranienburg-erleben.de.

Von MAZonline