Busbahnhof Oranienburg: Belastungstests führen zu Änderung der Bauplanung

Trotz Corona-Modus laufen die Bauarbeiten rund um den Oranienburger Bahnhof weiter. „Trotz der Pandemie haben wir bislang keine Ausfälle bei unseren Bauvorhaben verzeichnen müssen, toi toi toi“, teilte Baudezernent Frank Oltersdorf am Donnerstag mit.

Zu Änderungen am Bauablauf des Busbahnhofs führten hingegen Erkenntnisse, die im Nachgang der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Stralsunder Straße/ Schulstraße zu Tage traten. Die Arbeiten waren im Oktober 2019 fertiggestellt worden. Im Nachgang sorgte die verbaute Fläche jedoch für Unzufriedenheit, wie Oltersdorf berichtete. Daraufhin durchgeführte Tests ergaben, dass die angewandte unverbundene Bauweise für die in diesem Straßenbereich auftretenden Belastungen nicht ausreicht. „Die Belastungstests haben ergeben, dass die Steine zu sehr in Bewegung sind.“ Im Vorfeld war die Bauweise, die auch im Bereich des Busbahnhofs angewandt werden sollte, in langwierigen Planungen intensiv diskutiert worden, erinnert sich Oltersdorf. Dabei waren alle zu erwartenden Belastungen zusammengetragen worden, die daraus resultierenden Ergebnisse hätten eine ungebundene Bauweise, die deutlich wirtschaftlicher als eine gebundene Bauweise ist, durchaus gerechtfertigt, so Oltersdorf.

Erkenntnisse führen zu neuen Planungen

Die neuen Erkenntnisse führten nun dazu, die Planung noch einmal zu überdenken. „Wir wollen nachhaltig bauen und uns nicht in vier, fünf Jahren fragen lassen müssen, was wir da eigentlich gebaut haben. Ich bin froh, dass wir die Probleme bereits jetzt festgestellt haben.“ Das Resultat: Die Bauweise des Busbahnhofs und im weiteren Verlauf auch erneut der Kreuzungsbereich Schulstraße/ Stralsunder Straße wird geändert und nun in verbundener Bauweise ausgeführt. Dafür wird das Baumaterial entsprechend behandelt, um anschließend ein Gemisch auf die Steine aufzubringen, dass einen Verbund herstellt und die Steine unbeweglicher macht.

„Dafür müssen wir eine entsprechende Ausschreibung vorbereiten, das passiert derzeit“, sagt Oltersdorf. Diese führt zu Mehrkosten, die als Risikofaktor in der Bausumme bereits enthalten sind. Auch die Bauzeit wird sich verlängern. Um wie viele Monate, darüber kann Oltersdorf gegenwärtig noch keine konkrete Aussage treffen. „Die bauausführende Firma muss die neue Situation erst bewerten, auf diese Rückmeldung warten wir derzeit“, sagt er. Auf fünf, sechs, sieben Monate Verlängerung lautet die derzeitige, vorsichtige Schätzung. Ursprünglich geplant war die Fertigstellung des gesamten Bauprojekts im März 2021. Der Kreuzungsbereich zur Schulstraße wird voraussichtlich dann während des Bauabschnitts der Stralsunder Straße noch einmal erneuert.

Arbeiten auf Vorplatz der alten Post haben begonnen

Begonnen haben unterdessen inzwischen die Arbeiten des vierten Bauabschnitts auf dem Gelände vor dem alten Postgebäude. Dort wird aktuell Baufreiheit hergestellt. Ab Montag werden daher die Fahrräder entfernt, die dort „seit sehr langer Zeit stehen und offenbar keinen Abnehmer mehr finden“, so Oltersdorf. Die Zweiräder werden im Stadthof eingelagert, für den Fall, dass sich doch noch Besitzer finden.

