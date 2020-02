Schmachtenhagen

Vandalismus in Schmachtenhagen: Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (16. Februar) eine Bushaltestelle in Schmachtenhagen stark beschädigt. Die Täter schmissen sämtliche Scheiben des Wartehäuschens ein. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline