Buslinie 823 pausiert 2020: Unternehmer sind überrascht

Germendorf/Kremmen

Die von der Gemeinde Oberkrämer am Donnerstag bestätigte Einstellung der Buslinie 823 in diesem Jahr ( MAZ berichtete) schlägt hohe Wellen. Vor allem Tierparkchef Torsten Eichholz aus Germendorf kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen und zeigt sich vor allem auch über die Art und Weise verärgert. „Wir haben von der Einstellung der Buslinie aus der Zeitung erfahren. Für mich ist das ein schlechter Stil. Man hätte im Vorfeld mit allen Beteiligten zumindest das Gespräch suchen können“, ärgert er sich.

Der Germendorfer Tierpark-Chef Torsten Eichholz ist sauer. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Da die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie und deren wirtschaftliche Auswirkungen derzeit noch nicht absehbar seien, übermittelte die Gemeinde Oberkrämer als Hauptauftraggeber in Abstimmung mit den beteiligten Kommunen Kremmen und Oranienburg die Einstellung der Buslinie bis zum Jahresende an die Oberhavel Verkehrsgesellschaft ( OVG). Seitens der Gemeinde Oberkrämer betont man ausdrücklich, dass die Einstellung nur bis zum Ende dieses Jahres angedacht sei. Für Torsten Eichholz dennoch keine akzeptable Entscheidung: „Wir haben unseren finanziellen Anteil für die Buslinie bereits gezahlt. Nur mit dieser Verbindung kann ein dauerhaftes Verkehrschaos in Germendorf vermieden werden. Wir fordern entweder die Fortführung der Buslinie oder verlangen unser Geld zurück. Dann kümmern wir uns um einen eigenen Bus samt Busfahrer“, wettert er.

Weitere MAZ+ Artikel

Tierpark sorgt als Publikumsmagnet für Verkehrsprobleme

Tausende Besucher hatten am vergangenen Wochenende für ein Verkehrschaos in Germendorf gesorgt. Die Polizei musste daraufhin eingreifen, auf den Tierpark kommt dafür offenbar eine saftige Rechnung zu ( MAZ berichtete). „Für mich ist das Maß voll“, bilanziert Eichholz. „Wir können viele Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen. Der Bus wurde gut angenommen, sorgte für große Entlastung im Ort. Wenn man aber jedes Wochenende ein Verkehrschaos möchte, dann muss man bei der Entscheidung bleiben“, sagt er verärgert.

Kremmener Spargelhof will Buslinie 823 wirtschaftlich überdenken

Neben den Kommunen und dem Tierpark beteiligen sich weitere regionale Unternehmen finanziell an der Buslinie. Zu ihnen gehört auch der Spargelhof Kremmen. Dessen Geschäftsführer Malte Voigts zeigte sich ebenfalls überrascht von der vorübergehenden Einstellung der Verbindung, wie er auf MAZ-Nachfrage erklärte: „Wir wussten im Vorfeld nichts davon und wurden auch nicht dahingehend informiert.“ Die Beweggründe der Kommunen für die vorübergehende Einstellung kann Voigts indes gut verstehen: „Die Haushaltslage ist sehr angespannt, von daher ist diese Entscheidung für mich nachvollziehbar.“ Für den Kremmener Spargelhof sei der Einschnitt angesichts der nun fehlenden Busverbindung bei weitem nicht so gravierend wie für den Germendorfer Tierpark, konstatiert Voigts: „Viele der Fahrgäste stiegen in Germendorf aus, bis nach Kremmen ist kaum jemand gefahren“, lautet seine Einschätzung. Er will daher auch in den kommenden Jahren genau prüfen, wie rentabel die Buslinie für den Spargelhof sei. „Wir werden uns das die nächsten zwei Jahre anschauen und dann bilanzieren. Sollte es wirtschaftlich für uns keinen Sinn machen, werden wir uns aus diesem Projekt zurückziehen“, kündigt der Geschäftsführer an.

SPD-Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann kritisiert Entscheidung

Gar kein Verständnis für die vorübergehende Einstellung der Buslinie zeigt hingegen der Oranienburger Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann ( SPD): „Ich halte das gerade in Zeiten, in denen viele Menschen Urlaub in Deutschland verbringen, für eine kurzsichtige Entscheidung. Der Ansturm auf den Tierpark am Pfingstwochenende hat die Notwendigkeit dieser Buslinie verdeutlicht. Daher hoffe ich, dass man diese Entscheidung überdenkt.“

Von Knut Hagedorn