Anja Friedrich ging mit Sohn Theo (5) am Sonntagmorgen in der Grundschule Nord in Hennigsdorf wählen. "Die Wahl des Landrats soll ein Erfolg werden, damit ihn nicht wieder der Kreistag wählen muss", sagt die junge Mutter. Sie wünscht sich vor allem Verbesserungen im ÖPNV. "Es wäre schön, wenn man nicht auf das Auto angewiesen wäre. Selbst zwischen Oranienburg und Hennigsdorf sieht es nicht gut aus." Die geringe Wahlbeteiligung erklärt sie damit, dass die Leute nicht wissen, welche Rolle ein Landrat hat. Bei der Landratswahl vor zwei Wochen hatte die Wahlbeteiligung in Hennigsdorf bei 29 Prozent gelegen. In Wahllokal 1 der Grundschule Nord kam Alexander Tönnies (SPD) auf 48,9 Prozent der Stimmen, Konkurrent Sebastian Busse (CDU) auf 20 Prozent. Im Wahllokal 2 waren es 39 Prozent für Tönnies und 17,1 Prozent für Busse.