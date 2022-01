Oberhavel

Die CDU-Fraktion des Kreistages Oberhavel hat einen Lösungsvorschlag erarbeitet, mit der die Park- und Verkehrssituation in der Stadt Oranienburg verbessert werden soll. Eine entsprechende Beschlussvorlage soll dem Kreistag in nächster Sitzung vorgelegt werden. Darüber informierte der Fraktionsvorsitzende Mario Müller am Freitag in einer Mitteilung.

Parkhäuser am Rande Oranienburgs

Laut dem Vorschlag soll der Landkreis als alleiniger Gesellschafter im Zusammenwirken mit der Stadt Oranienburg den Geschäftsführer der OHBV GmbH mit dem Erstellen einer Machbarkeitsstudie beauftragen. Darin soll es um das Errichten von zwei Parkhäusern oder Parkplätzen am östlichen und westlichen Stadtrand von Oranienburg sowie das Einrichten eines regelmäßigen Shuttleverkehrs zur Innenstadt gehen. Diese Machbarkeitsstudie sei dem Kreistag im III. Quartal 2022 vorzulegen.

Geplantes Parkhaus an der Lehnitzstraße „nicht mehr zeitgemäß“

Die OHBV GmbH sei Eigentümer einer Fläche an der Oranienburger Lehnitzstraße. Darauf sei seit langem geplant, ein Parkhaus zu errichten, heißt es in der Beschlussbegründung. „Dieses Vorhaben dürfte jedoch aus mehreren Gründen nicht mehr zeitgemäß sein“, so Mario Müller. Einerseits würden der Innenstadtentwicklung mit einem dortigen Parkhaus „die Möglichkeiten genommen, bessere Entwicklungspotenziale auf dieser Fläche zu erschließen und zu nutzen“. Andererseits würde ein Parkhaus an diesem Platz nicht weniger, sondern mehr Verkehr in die Innenstadt ziehen, was wiederum zu mehr Lärm- und Abgasimmission führen würde.

Vorteile für die City von Oranienburg

„Stattdessen würden mit den beiden Parkmöglichkeiten am Rande der Stadt und einem leistungsfähigen Shuttlebetrieb in die Innenstadt mehrere positive Effekte eintreten“, sagt der Fraktionschef. Erstens würde der innerstädtische Verkehr spürbar zurückgehen. Zweitens würde sich die Wohn- und Aufenthaltsqualität im Zentrum der Stadt erheblich verbessern, wovon auch Einzelhandel, Gewerbe sowie Gastronomie partizipieren würden. Drittens könnten Einrichtungen wie die Kreis- und Stadtverwaltung, die Mahn- und Gedenkstätte und der Bahnhof in einem engen Takt regelmäßig angefahren werden. Und viertens würde der Einsatz von Elektrobussen oder anderen emissionsfreien Antrieben – möglicherweise in Zukunft sogar autonom – zu einer weiteren Verbesserung verkehrlichen Situation beitragen, so Müller.

Von Helge Treichel