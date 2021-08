CDU-Plakataktion: „Achtung Schulanfänger – Tempo 30“

Oranienburg

Am Montag startet das neue Schuljahr und auf den Straßen sind wieder viele kleine Abc-Schützen unterwegs. Gerade in den ersten Tagen und Wochen sind viele Schulanfänger noch ein wenig aufgeregt und können die Situationen im Straßenverkehr oft noch nicht so gut abschätzen.

Mit der Plakataktion „Achtung Schulanfänger – Tempo 30“ möchte die CDU Oranienburg deshalb die Verkehrsteilnehmer auch dieses Jahr wieder sensibilisieren und bittet vor allem Autofahrer den Fuß vom Gas zu nehmen und in den ersten Tagen noch ein wenig mehr als sonst auf die Umgebung zu achten. Die CDU Oranienburg wünscht allen Schulanfängern und ihren Familien eine schöne Einschulungsfeier und einen sicheren Start in die Schule.

Von MAZonline