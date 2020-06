Caritas-Mitarbeiterinnen in Oranienburg: Wenn der Alltag Kopf steht

Oranienburg

Selten nur haben die fünf Frauen in den vergangenen Wochen und Monaten Zeit für ein paar ruhige Minuten so wie beim MAZ-Gespräch gehabt. Manuela Birth, Silke Keil, Kerstin Peter, Katja Esch und Sabine Gollnick kümmern sich in der Caritas-Einrichtung St. Johannesberg in der Berliner Straße in Oranienburg um – teils mehrfach schwerst- – behinderte Kinder und Erwachsene. Gemeinsam mit ihren Kollegen betreuen sie die Bewohner rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Auch und gerade während der Coronakrise.

Die Pandemie sorgte für erhebliche Auswirkungen in der Einrichtung. „Für uns hat sich alles geändert“, bringt es Manuela Birth auf den Punkt. Ebenso wie Silke Keil kümmert sie sich in der Erwachsenenwohngruppe um zehn Bewohner, darunter nicht wenige Risikopatienten im Sinne des Coronavirus. Ihre größte Angst sei es tatsächlich gewesen, „das Virus auf der Arbeit mit einzuschleppen und jemanden unter unseren Bewohnern anzustecken“, verrät Manuela Birth.

Passiert ist das glücklicherweise in all den Monaten nicht. Dennoch hat die Coronazeit die 42-Jährige viel Kraft gekostet. „Ich habe die gesamte Zeit über nur im Spätdienst gearbeitet, um Vormittags für mein Kind das Homeschooling zu übernehmen“, blickt sie zurück. „Wir sind zwar als systemrelevant eingestuft worden, bei der Notbetreuung hat das jedoch nicht bei allen eine Rolle gespielt“, so Katja Esch. Die 46-Jährige trug in den vergangenen Monaten als Leiterin des Kinder- und Jugendbereiches eine ganze besondere Verantwortung für die dort untergebrachten Kinder im Alter von 9 bis 18 Jahren. „Von jetzt auf gleich durften sie nicht mehr nach Hause, durften auch keinen Familienbesuch empfangen. Da sind Welten zusammengebrochen. Die Kinder haben in der gesamten Zeit aufeinander gehangen, sieben Tage in der Woche, die Schule fiel ebenfalls weg. Wir haben versucht, das durch Homeschooling aufzufangen, aber die gewohnten Abläufe zu kompensieren, das war kaum möglich“, berichtet sie.

Selbst unter den einzelnen Wohngruppen war der Kontakt auf dem weitläufigen Gelände wochenlang untersagt, um Bewohner und Mitarbeiter keinem unnötigen Ansteckungsrisiko auszusetzen. Keine einfache Situation für alle Beteiligten. Denn für die Bewohner verschwand damit über einen langen Zeitraum ein Stück ihres gewohnten Tagesablaufs. Für Menschen mit Handicaps ein Alptraum, wie Kerstin Peter berichtet. Die 56-Jährige arbeitet unter anderem mit Autisten, und gerade die brauchen ihre gewohnten Routinen. Corona hat dies unmöglich gemacht. „Das war für uns eine schwere Zeit. Der Drang nach Bewegung, nach draußen zu gehen, der war durch die Coronakrise ja nicht plötzlich weg. Wir sind eine offene Einrichtung, da muss man ständig ein Auge haben, damit nichts passiert“, blickt sie zurück. Die Coronapandemie ist für das gesamte Team des Caritas Wohnen noch lange nicht vorbei. „Mit den Folgen werden wir und die Bewohner noch lange zu kämpfen haben“, sagt Kerstin Peter.

Die Mitarbeiter sind durch die Ausnahmesituation noch fester zusammengeschweißt worden, sind die Frauen sich einig. „Wir haben uns untereinander sehr geholfen dadurch noch einmal einen ganz anderen Blickwinkel für die Arbeit der Kollegen bekommen“, sagt Sabine Gollnick. Das Verantwortungsbewusstsein für die Schützlinge ist bei den Mitarbeitern enorm hoch. Manuela Birth bestätigt den Eindruck: „Niemand von uns hat sich wegen Corona freistellen lassen, auch wenn das für Risikogruppen möglich gewesen wäre“, berichtet sie. Nachdenklich macht Katja Esch indes die öffentliche Wertschätzung. „Wir mussten in all den Verordnungen immer ziemlich weit nach unten scrollen, um zu erfahren, welche Regelungen für uns angesetzt wurden“. Von öffentlicher Anerkennung mag sie gar nicht reden, „da fallen diejenigen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, generell hinten runter“. Einig sind sich alle fünf: Ihre Arbeit, die machen sie, weil sie lieben. „Ein bisschen Anerkennung wäre trotzdem schön, denn es ist eben auch harte Arbeit“, sagt Kerstin Peter.

Von Nadine Bieneck