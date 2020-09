Mit einem Festakt startete am Sonnabend die vierte Interkulturelle Woche im Landkreis Oberhavel. Höhepunkt ist in diesem jahr die Ausstellung „Peacebell“ des Musikers Michael Patrick Kelly. Der 42-Jährige besuchte am Sonnabend Oranienburg und begeisterte mit Witz, Charme und einer klaren Botschaft.