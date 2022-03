Christian Haferkorn aus Hohenbruch hat sich als Koch einen Namen gemacht. Corona sorgt allerdings auch beim 35-Jährigen für existenzielle Fragen und daher sieht er das laufende Jahr als richtungsweisend an. In seiner Freizeit engagiert sich Haferkorn zudem seit einigen Jahren bei den Wirtschaftsjunioren Oberhavel und will weiter das Ressort „Soziales“ unterstützen.