Oranienburg

Ein Auge auf die Wetterprognosen hat Jörg Bartz schon geworfen. Der Vorsitzende des Team Oberhavel, das auch bei der 55. Auflage des Sachsenhausen-Gedenklauf sportlich federführend ist, ist für den 1. Mai, den kommenden Sonntag, aber optimistisch. „Eine Mischung aus Sonne und leichter Bewölkung wäre für das Laufen wohl optimal“, sagt Bartz, „ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass es zum Sachsenhausen-Gedenklauf mal geregnet hat.“ Auch wenn die Läuferinnen und Läufer am Sonntag um 11 Uhr vor der Oranienburger Turm-Erlebniscity nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder gemeinsam auf die Strecke gehen, soll es trocken bleiben.

„Bei uns im Verein ist die Vorfreude schon sehr groß. Wir freuen uns auf die Läuferinnen und Läufer“, frohlockt Bartz. 271 Anmeldungen seien bis zum Meldeschluss in der Nacht zum Donnerstag eingegangen. „Das sind viel mehr als ich erwartet hatte“, bemerkt der Vereinschef des Co- Ausrichters. Auch der Kreissportbund Oberhavel, der Landkreis sowie die Stadt Oranienburg waren involviert, als im November vergangenen Jahres die ersten Gespräche zur Veranstaltung geführt wurden. „Da war die Corona-Situation noch eine andere. Die Unsicherheit war groß. Und eine kleine Angst war bis zuletzt immer noch dabei“, erzählt Jörg Bartz. Nach zwei Pandemiejahren, in denen Sportlerinnen und Sportler aufgerufen waren, individuell zu laufen, habe man sich nach einiger Abwägung aber für ein gemeinschaftliches Comeback entschieden. „Einen Plan B, der einen abgetrennten Läuferbereich vorgesehen hätte, in dem alle Anwesenden die jeweiligen Corona-Bestimmungen hätten erfüllen müssen, hatten wir in der Schublade“, so der Organisator.

Das Organisationsteam: Jörg Bartz (Team Oberhavel), der damalige Landrat Egmont Hamelow, Frank Müller (Vorsitzender des Kreissportbundes), Dr. Peter Kallabis (Team Oberhavel), Pierre Schwering (Sachgebietsleiter Gemeinwesen, Jugend und Sport der Stadt Oranieinburg), AWU-Geschäftsführer Manfred Speder und Kay Duberow (Geschäftsführer der Stadtservice Oranienburg GmbH). Quelle: Landkreis Oberhavel

Gelaufen wird in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus – aber eben auch um schnelle Zeiten. Der 7,5-Kilometer-Lauf ist auch die dritte Station des brandenburgweiten MBS-Sparkassen-Cups. „Ich gehe davon aus, dass einige schnelle Läuferinnen und Läufer dabei sind“, so Bartz. Wie üblich führt der Kurs rund um die Gedenkstätte Sachsenhausen, unter anderen über den Radfernweg am Lehnitzsee, die Carl-Gustav-Hempel-Straße und die Heidelberger Straße. Freiwillige Feuerwehr, DRK und Polizei würden die Streckenabsicherung übernehmen, erklärt Bartz, aus dessen Verein über 30 Helfende von der Anmeldung bis zur Siegerehrung aktiv sein werden. „Insgesamt summiert sich die Zahl der Helferinnen und Helfer wohl auf über 60“, sagt er. Unterstützung kommt auch vom Radteam Borgsdorf, das mit Führungsfahrrädern dafür sorgen wird, dass sich die Spitzenathleten nicht verlaufen.

Seriensiegerin Annika Holland wieder am Start

Apropos Spitze: Wer in den Läufen des Sachsenhausen-Gedenklaufs bei den Frauen und Männern ganz vorn landet, bekommt einen Wanderpokal. „Für den 15-Kilometer-Lauf der Frauen mussten wir einen neuen besorgen – die Siegerin von 2019, Annika Holland, hatte zum dritten Mal gewonnen und durfte ihn behalten“, erinnert der Chef des Team Oberhavel, für das auch Seriensiegerin Holland startet. Beim Hauptlauf über 7,5 Kilometer werden die Trophäen zudem ihre Besitzer wechseln – die Titelverteidiger aus 2019, der bislang letzten Auflage mit Massenstart, werden am Sonntag wohl nicht an den Start gehen können. Und Daniel Richards von der University Southampton, der vor drei Jahren die 15 Kilometer gewonnen hatte, hat seinen Pokal wohl wieder mit nach England genommen. „Aber das ist nicht so schlimm“, sagt Bartz lachend.

Auch Nordic Walker kommen wieder auf ihre Kosten. Nur auf Staffel- und Kinderläufe verzichten die Veranstalter in diesem Jahr wegen der unsicheren Planungslage noch. „Das tut uns im Nachhinein leid, weil wir einige Anfragen hatten. Aber die Organisation war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr umzustellen“, wirbt Jörg Bartz um Verständnis und macht Hoffnung: „Im nächsten Jahr wollen wir wieder das komplette Programm anbieten.“