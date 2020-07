MAZ-Held des Tages: Der 30-jährige Marc Luckmann aus Oranienburg ist mit Leib und Seele Erzieher. Beschäftigt ist an der Comenius-Grundschule in der Kreisstadt, er blickt auf eine bewegte Corona-Zeit zurück. Wichtig war ihm in den vergangenen Monaten stets, den Schülern möglichst viel Normalität zu ermöglichen.