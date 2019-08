Zu einem „Dankeschön-Konzert“ lädt die Bürgerinitiative „Contra Eierfabrik“ aus Zehlendorf am Sonntag, den 18. August, ein. Derzeit gebe es dafür besonders gute Gründe, zudem sei es nach drei Jahren an der Zeit, sich für die vielfältige Hilfe zu bedanken, ohne die man gar nicht erst bis an den heutigen Stand der Dinge gekommen wäre.