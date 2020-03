OHC-Duell gegen Rostock: „Wir wollen spielen“

Oranienburg

Wird gespielt? Oder nicht? Der Handball-Drittligist Oranienburger HC empfängt am Sonnabend in der MBS-Arena auf den HC Empor Rostock. Nach dem ersten Corona-Fall in Oberhavel wurden zuletzt einige Veranstaltungen bereits abgesagt. Auch das Handball-Spiel? Oft ist die Halle bis auf den letzten Platz ausverkauft. „Wir wollen spielen“, bestätigt OHC-Präsident Thomas Stahlberg. „Wenn das Spitzenspiel der Fußballer stattfindet, dann können wir auch unser Duell über die Bühne gehen lassen. Es gibt ein Schreiben vom Deutschen Handballbund, in dem steht, dass nach dem derzeitigen Stand alle Spiele stattfinden. Unter den vorgegebenen Hygieneanforderungen.“

Es werde am Eingang Spender mit Desinfektionsmittel geben. „Es gibt derzeit kein erhöhtes Sicherheitsrisiko in der Umgebung. Wir hoffen, dass die Zuschauer trotzdem kommen und die Mannschaft zum Sieg anfeuern.“

Der Landrat Ludger Weskamp hatte am Mittwoch informiert, dass der Landkreis Oberhavel derzeit davon abrät, internationale oder überregionale Großveranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern durchzuführen. Auch hier folgt der Landkreis den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts als übergeordnete Gesundheitsbehörde: Ausschlaggebend ist dabei neben der Art und dem Ort der Veranstaltung die Frage, woher die Teilnehmer kommen. Die Entscheidung über die Durchführung einer Veranstaltung liegt bei den Veranstaltern. Das Gesundheitsamt kann im Bedarfsfall Auflagen erteilen.

Das weiß OHC-Präsident Thomas Stahlberg. Er wird aber kein Risiko eingehen. „Wenn sich die Situation in den nächsten Tagen oder Stunden ändert, werden wir kurzerhand reagieren.“

Von Sebastian Morgner