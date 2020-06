Corona-Hilfspakete geschnürt: Das sagen Oberhavels Kämmerer dazu

Oranienburg

Die Stärkung von Kommunen und Gemeinden ist einer von vielen Punkten, den die Große Koalition im Rahmen des neuen Konjunkturpakets am Mittwoch beschlossen hat. Originär soll die Maßnahme den Wirtschaftseinbruch abfedern und die Ökonomie wieder ankurbeln. Die Unterstützung für Städte, Gemeinden und Kommunen soll ein Teilschritt auf dem Weg raus aus der Konjunkturflaute sein. Der Einbruch von Gewerbesteuereinnahmen in Größenordnungen hatte zuletzt auch im Landkreis Oberhavel die Kommunen veranlasst, den Rotstift anzusetzen und beispielsweise Investitionen vorerst zu stoppen. In Oranienburg sprach Kämmerer Christoph Schmidt-Jansa Mitte April gar eine Haushaltssperre aus, die gegenwärtig immer noch anhält, jedoch möglicherweise in den nächsten Wochen respektive Monaten jedoch wieder aufgehoben werden soll.

Für eine Entlastung der Kommunen durch das neue Konjunkturpaket soll nun eine Regelung sorgen, nach welcher der Bund zukünftig drei Viertel der Unterbringungskosten für Sozialhilfeempfänger übernimmt. Deutschlandweit soll dies Städte und Gemeinden um insgesamt vier Milliarden Euro entlasten, wodurch finanzielle Mittel frei werden, die den Kommunen Spielraum für Investitionen geben, die sonst möglicherweise gestrichen werden.

Laut Oberhavels Kämmerer Sowada Gesetzesänderung für Hilfspaket notwendig

Oberhavels Kämmerer Norman Sowada genießt das geplante Rettungspaket vorerst noch mit Vorsicht: „Aus dem Koalitionsbeschluss ist nicht erkennbar, dass der Bund tatsächlich drei Viertel der Kosten der Unterkunft übernimmt. Vielmehr beruht der Anteil des Bundes auf einer jährlich neuen Berechnung. Um nicht mit dem Grundgesetz in Konflikt zu kommen, beteiligt sich der Bund höchstens mit 49 Prozent an den Leistungen zur Deckung der Kosten der Unterkunft. Für das Land Brandenburg betrugen sie im Jahr 2019 etwa 41 Prozent der anfallenden Kosten. Sollte der Bund nunmehr bereit sein, 75 Prozent dieser Kosten maximal zu übernehmen, kommt es auf die Berechnungsgrundlagen an, welcher Betrag hier durch den Bund tatsächlich getragen wird“, erklärt er auf MAZ-Nachfrage. Für den Haushalt stelle sich darüber hinaus zudem die Frage, um welchen Betrag die Kosten der Unterkunft tatsächlich steigen, so Sowada. „Es ist durchaus möglich, dass ein überproportionaler Anstieg dieser Kosten die Mehreinnahmen deutlich überkompensieren und somit im Vergleich zu anderen Haushaltsjahren deutlich höhere Ausgaben für den Landkreis entstehen.“ Grundsätzlich sei die Entwicklung in seinen Augen nach wie vor noch nicht einwandfrei prognostizierbar. Gründe dafür seien unter anderem „andere Hilfen wie Kurzarbeitergeld und Finanzspritzen für private Unternehmen“. Er weist zudem darauf hin, dass „abschließend jedoch immer zu berücksichtigen ist, dass zur Umsetzung dieses Punktes aus dem Konjunkturpaket eine Grundgesetzänderung notwendig ist“.

Sowada erklärt auch, dass „zumindest auf Kreisebene bisher keine Projekte pandemiebedingt gestrichen wurden“. Künftige Maßnahmen würden jedoch genau geprüft und dem Vorbehalt des mittelfristigen Finanzausgleichs unterlegen.

Oranienburgs Kämmerer erwartet Entlastung durch Hilfspakete

Oranienburgs Kämmerer Christoph Schmidt-Jansa hatte im April 2020 für die Kreisstadt eine Haushaltssperre ausgerufen, die nach wie vor anhält. Er beobachte die finanzielle Lage der Stadt und die aktuellen Entwicklungen auf Landes- und Bundesebene täglich genau und überprüfe beständig auch die Notwendigkeit der Haushaltssperre, erklärt er auf MAZ-Nachfrage. „Zwar wird eine verlässliche Planung der Steuererträge nicht vor Ende Juli möglich sein, jedoch sind die aktuellen Beschlüsse des Landes Brandenburg und des Bundes ein wichtiges Signal, dass die Kommunen mit den Lasten nicht allein gelassen werden“, sagt er. „Ich bin guter Dinge, dass der kommunale Rettungsschirm des Landes Brandenburg über 580 Millionen Euro eine Stütze für die Städte und Gemeinden sein wird. Auch die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterbringung bei der Grundsicherung zugunsten der Landkreise kann mittelbare Entlastung schaffen, da so eine Erhöhung der Kreisumlage zu Lasten der kreisangehörigen Gemeinden vermieden werden kann“, schätzt er. Gleichzeitig warnt Schmidt-Jansa aber auch davor, dass „spätestens bei der Haushaltsplanung für 2021 der Gürtel an der einen oder anderen Stelle enger geschnallt werden muss“. Er sei jedoch überzeugt davon, „dass die Stadtverordnetenversammlung und die Verwaltung eine für alle verträgliche Lösung finden werden“.

Oranienburger Landtagsabgeordnete Lüttmann hofft auf schnelle Aufhebung der Haushaltssperre in der Kreisstadt

Laut dem Oranienburger SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann ist der vom Haushaltsausschuss des Landtags beschlossene Antrag der Koalitionsfraktionen für einen Kommunalen Rettungsschirm „eine gute Nachricht für unsere Kommunen! Auch Oranienburg, Leegebruch und Liebenwalde werden vom Kommunalen Rettungsschirm des Landes, der insgesamt 581 Millionen Euro umfasst, profitieren. Aufgrund der Corona-Krise herrschen auf kommunaler Ebene verständlicherweise viele Unsicherheiten. Wichtige Einnahmequellen wie Gewerbesteuern brechen ein und können wie in Oranienburg dazu führen, dass Haushaltssperren verhängt werden. Schon heute ist klar, dass die momentane Durststrecke in den kommunalen Kassen noch lange spürbar sein wird“. Für Lüttmann sei es daher umso wichtiger, „jetzt für Entlastungen kommunaler Haushalte zu sorgen. Wichtige Investitionen in Kitas, Schulen oder Straßen können nicht auf eine unbestimmte Zeit nach Corona verschoben werden, sondern müssen trotzdem umgesetzt werden. Mit der heute (am Donnerstag, d.A.) beschlossenen Corona-Hilfe für Kommunen erhalten unsere Städte und Gemeinden die Hilfe, die sie brauchen, um das kommunale Leben vor Ort aufrecht zu erhalten und die Corona-Pandemie besser zu überstehen. Ich hoffe, dass es damit auch möglich wird, die Haushaltssperre in Oranienburg bald aufzuheben.“

Finanzielle Auswirkungen für Hohen Neuendorfer Verwaltung noch nicht absehbar

Welche konkreten Auswirkungen die gerade ausgerufenen Hilfspakete für die Kommunen in Oberhavel haben wird, ist somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht wirklich absehbar. Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt beispielsweise in Hohen Neuendorf „basieren gegenwärtig auf Schätzungen“, erklärt Stadtsprecherin Ariane Fäscher. Da der Träger für die vom Bund angestrebten Entlastungen im Bereich der Sozialhilfeleistungen der Landkreis sei, würde diese Zuwendung des Rettungspaketes „lediglich mittelbar auf die Stadt“ wirken, sagt sie. „Gleichwohl begrüßen wir die Entscheidung der großen Koalition, die Situation der Kommunen nicht nur in den Blick zu nehmen, sondern auch zu entlasten.“ Denn natürlich helfe jeder Euro, den Lebensraum für alle Bürger unabhängig vom Einkommen und der Lebenssituation positiv zu gestalten.

Landtagsabgeordneter Gizycki (Grüne) sieht mehr Planungssicherheit für Gemeinden

Thomas von Gizycki, Landtagsabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen aus dem Hohen Neuendorfer Ortsteil Borgsdorf und haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Landtag äußerte sich am Donnerstag zufrieden mit dem Hilfspaket des Landes: „Das ist ein sehr gutes Ergebnis, mit dem die S-Bahn-Gemeinden jetzt deutlich mehr Planungssicherheit für ihre Haushaltsaufstellungen haben. Die Verhandlungen liefen ergebnisorientiert und schneller ab als gedacht. Nun ist es wichtig, dass die konkreten Umsetzungsschritte zügig erfolgen, damit das Geld auch bald bei den Kommunen ankommt! Die Aufgabe, das Finanzausgleichsgesetz für alle Städte und Gemeinden im Land zukunftsfest auszugestalten, liegt allerdings noch vor uns.“

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner mit Hilfspaket zufrieden

Ähnliches vermeldet die Stadtverwaltung in Velten auf MAZ-Anfrage. „Das Land lässt die Kommunen nicht allein. Die kommunalen Spitzenverbände haben mit der Finanzministerin ein Paket vereinbart, welches bis zum Jahr 2022 finanzielle Ausgleichsmaßnahmen vorsieht. Ich werte das als positives Signal und als Aufforderung, in wichtige Infrastrukturprojekte zu investieren“, sagt Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner. „Es muss uns gelingen, den Schwung der letzten Jahre nicht zu verlieren. Das geschnürte Paket gibt uns die Kraft, trotz Krise unsere Städte weiter voranzubringen.“

Velten erwartet aufgrund des massiven Einbruchs der Gewerbesteuer hochgerechnet ein Defizit von 4,5 Millionen Euro. In der Stadtverwaltung wird zudem davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2021 die Einnahmen geringer ausfallen, so dass der Haushalt entsprechend reduziert werden müsse. Grundsätzlich sei die Haushaltslage in Velten derzeit jedoch nicht so prekär, wie sie sich in anderen Kommunen darstelle, heißt es weiter. Liquiditätsprobleme gebe es nicht. Ein Kassenkredit oder eine Haushaltsperre wären daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht, heißt es.

Glienickes Kämmerin sieht Auswirkungen auch durch die Mehrwertsteuerabsenkung

Die Kämmerin der Gemeinde Glienicke/Nordbahn, Grit Knappe, erklärt nach einem ersten Blick auf das Konjunkturpaket: „In Bezug auf die Gewerbesteuern sollen die krisenbedingten Einnahmeausfälle über einen pauschalierten Ausgleich kompensiert werden. Wie hoch dieser pauschalierte Ausgleich ausfallen wird, ist dem Konjunkturpaket nicht zu entnehmen. Die Gemeinde Glienicke/Nordbahn ordnet zur Zeit Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 244000 Euro der Corona-Pandemie zu“, sagt sie. Die indirekte Unterstützung der Kommunen aufgrund der Übernahme von Leistungen aus dem Sozialhilfebereich sind in ihren Augen nur ein Teil des Konjunkturpakets, welches die Kommunen gegebenfalls auch zu spüren bekommen. So weist sie auch auf die geplante Herabsetzung der Mehrwertsteuer hin. Aufgrund dieser Absenkung „wird der Gemeinde auch weniger Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Unser jährlicher Anteil beträgt zur Zeit circa 240000 Euro“, erklärt sie. „Die dargestellten Förderprogramme setzen natürlich auch Eigenmittel voraus. Hier wird in Detail zu prüfen sein, welche Förderprogramme für unseren Gemeinde genutzt werden können“, sind auch für Grit Knappe nach einer ersten Begutachtung konkrete Aussagen zu den Auswirkungen der Hilfsmaßnahmen auf die Gemeinde Glienicke/Nordbahn schwierig.

Hennigsdorfs Bürgermeister zuversichtlich, erwartet aber empfindlichen Einbruch der Gewerbesteuer in der Stadt

„Ich begrüße es sehr, dass der Bund ein umfassendes Konjunkturpaket geschnürt hat und auch das Land Brandenburg die Kommunen mit einem Rettungsschirm finanziell unterstützen will“, sagt Thomas Günther, Bürgermeister der Stadt Hennigsdorf. „Wie stark die Auswirkungen der Krise bei uns sein werden, können wir heute noch gar nicht genau sagen. Hennigsdorf hatte für 2020 unter anderem neun Millionen Euro der so wichtigen Gewerbesteuern geplant. Nach ersten Kalkulationen, bricht diese Steuer um mindestens 3,5 Millionen Euro ein. Da können wir jede Unterstützung gebrauchen.“ Günther hofft nun, dass durch die Gesamtmaßnahmen von Bund und Land, „die Wirtschaft wieder angekurbelt wird und sich dadurch unsere Steuereinnahmen so stabilisieren, das wir wieder fest auf eigenen Füßen stehen.“

Von Nadine Bieneck, Marco Paetzel und Wiebke Wollek