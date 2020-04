Corona-Modus: Was tun im Notfall als Ersthelfer? Notarzt Torsten Reinhold gibt Tipps

Oberhavel

Ein Passant stürzt auf der Straße, zwei Autos kollidieren. Und nun? Ist trotz Kontaktverbot im Corona-Modus Erste Hilfe möglich? Ja, auf jeden Fall, sagt Notarzt Torsten Reinhold. Prinzipiell ist man qua Gesetz gar dazu verpflichtet. Unterlassene Hilfeleistung ist laut Gesetz strafbar und kann mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden.

Pflicht zur Ersten Hilfe ist durch Corona nicht außer Kraft gesetzt

Torsten Reinhold hat als ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Oberhavel und Facharzt für Innere Medizin tagtäglich mit Noteinsätzen zu tun. Der erfahrene Mediziner will den Menschen die Angst davor nehmen, im Corona-Modus nicht zu helfen: „Die Pflicht, Erste Hilfe zu leisten, ist durch die Pandemie und ihre Verordnungen ja nicht außer Kraft gesetzt“, sagt er. Dass der bloße Verdacht, eine Person in Not könnte mit dem Corona-Virus infiziert sein, dazu führt, im schlimmsten Fall ein Leben nicht zu retten, „das finde ich sehr problematisch“, sagt der 53-Jährige.

Der erste Schritt ist der wichtigste – die 112 verständigen

Helfen können schon ganz einfache Schritte, mit denen sich Ersthelfer auch selbst gar nicht in Gefahr bringen müssen, sagt Reinhold. „Ist die Person noch ansprechbar und bei Bewusstsein? Dann sprechen Sie sie an und fragen Sie, ob Hilfe benötigt wird. Oft genügt es schon, die 112 zu verständigen und die Profis zu holen.“ Die Verständigung der Rettungskräfte ist – auch ohne Corona-Pandemie – grundsätzlich der wichtigste Schritt für jeden Ersthelfer. Daneben spielen auch die Absicherung der Unfallstelle und die Betreuung der verletzten Person, bis Notarzt oder Rettungssanitäter eingetroffen sind eine große Rolle. All dies bedeutet nicht zwangsweise die Missachtung des derzeit gebotenen Sicherheitsabstandes.

Notarzt Torsten Reinhold. Quelle: Enrico Kugler

Mund-zu-Mund-Beatmung wird derzeit nicht verlangt – Ansteckung über blutende Wunden ist nicht möglich

Torsten Reinhold hat unzählige Notfälle betreut. Er weiß: „Für ein Unfallopfer, und auch die Rettungskräfte, ist es schon eine große Hilfe, wenn die professionelle Hilfe über die 112 geholt wird.“ Auch dass die Person in ihrer Notsituation nicht allein gelassen wird, sondern Hilfe erfährt sei ganz wichtig. Was jedoch tun, wenn man als Ersthelfer auf eine schwer verletzte Person trifft? „Bei Unfällen kann es natürlich auch zu starken Blutungen oder Ähnlichem kommen. Da kommt man dann nicht umhin, einen Verband anzulegen oder im Ernstfall eine Herzdruckmassage zur Reanimation anzuwenden“, sagt der Notfallmediziner. Die Hemmschwelle vor einer Mund-zu-Mund-Beatmung sei in der Bevölkerung grundsätzlich sehr hoch, weiß er. „Sie wird momentan von Ersthelfern auch nicht verlangt.“ Im Fall telefongeleiteter Reanimationen durch die Rettungsleitstelle werde gegenwärtig ebenfalls eine reine Herz-Druck-Massage angeleitet, um „zumindest den Kreislauf des Verletzten aufrecht zu erhalten“. Bei dieser Maßnahme sei darauf zu achten, den größtmöglichen Abstand zum Mund- und Nasenbereich des Patienten einzuhalten, „denn dort kommt der Corona-Virus ja her“. Eine Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger über blutende Wunden ist hingegen nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen. „Der Erreger ist im Blut nicht vorhanden und wird folglich auch nicht über das Blut weitergegeben“, erklärt Reinhold. Ihm liegt viel daran, „den Menschen die Furcht zu nehmen, die sie im schlimmsten Fall daran hindert, anderen in Not zu helfen.“ Schließlich könne man jederzeit selbst in eine Notlage geraten. „Und dann wünschen wir uns auch für uns selbst Hilfe und nicht, dass jemand wegen Corona-Angst wegschaut.“

„Wir werden auch weiterhin helfen und uns nicht zurückziehen“

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsalltag des Rettungsmediziners verändert. „Wir haben derzeit mehr fieberhafte Patienten als sonst, die Menschen sind sensibilisierter.“ Das gleiche gelte auch für ihn und seine Kollegen. „Wir achten bei unseren Einsätzen ebenfalls auf Symptome, die auf Corona hindeuten könnten.“ Froh ist Torsten Reinhold über die Disziplin der Mitbürger: „Das funktioniert gut, die Menschen halten Abstand, halten sich zum größten Teil an die Vorgaben. Das freut mich, denn das ist wichtig für die Bekämpfung der Pandemie.“ Der 53-Jährige ist Notarzt mit Leib und Seele. Den Oberhavelern versichert er: „Wir helfen, wir werden auch weiterhin helfen und wir werden uns nicht zurückziehen.“ Gleiches wünscht er sich von den Menschen, die plötzlich zum Ersthelfer werden. Mit Augenmaß ist Hilfe auch im Corona-Modus durchaus möglich.

