Corona: Nach Mangel an Schutzkleidung droht Engpass an Desinfektionsmitteln

Die gegenwärtigen Handlungsbeschränkungen auf dem Markt für Schutzausrüstungen bereiten den Oberhavel Kliniken Sorge. Im Normalfall reichen die Vorräte an Material an den drei Standorten Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee zwei bis drei Wochen. Diesen Normalfall gebe es jedoch seit Anfang März aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr, stellt Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken GmbH, klar. Die Lager leeren sich aus diesem Grund zunehmend, aktuell sei man noch für zwei bis drei Tage mit beispielsweise Atemschutzmasken ausgestattet. Dass Patienten und Personal mit Blick auf die grassierende Corona-Pandemie nicht mehr ausreichend schützbar sind, ist für den Klinikchef in diesen Tagen „der Dreh- und Angelpunkt, unsere größte Sorge“.

Auch Labormaterialien und Arzneimittel könnten knapp werden

Eine Ursache für den leer gefegten Markt: Exportverbote. „Es gibt derzeit in diesem Bereich keinen freien Warenaustausch zwischen den europäischen Ländern und auch den USA mehr“, sagt er. Mit Blick auf die nächsten Wochen befürchtet er „ähnliche Engpässe auch bei Labormaterialien und Arzneimitteln, wenn wir diese sogar nicht schon haben“.

Es ist ein Problem, welches nicht nur die Oberhavel Kliniken trifft. „Das gilt für alle Krankenhäuser, deutschlandweit“, sagt Troppens. Arztpraxen und Senioreneinrichtungen sowie zahlreiche weitere Einrichtungen seien ebenso betroffen. „Uns fehlt inzwischen nahezu alles“, sagt Troppens.

Engpass bei Desinfektionsmitteln bahnt sich an

„Von normalen OP-Masken bis hin zu Schutzbrillen und Schutzmitteln.“ Auch viele Verbrauchsmittel ständen immer weniger zur Verfügung. Mit Argusaugen nimmt Troppens ebenfalls wahr: „Ein Engpass bahnt sich auch bei Desinfektionsmitteln an. Flächendeckend, auch im Bereich der ganz normalen Reinigung unserer Häuser.“ Das Dilemma: „Alle fragen im Moment bei den gleichen Händlern nach: Bund, Land, Kommunen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen.“ Die steigende Nachfrage sorgt für steigende Preise. Troppens spricht von „Pseudohändlern auf dem Markt“, die sich jetzt mit Preiserhöhungen ihr Geschäft bis auf das Zehnfache „vergolden“.

Hoffen auf Unterstützung von Bund und Land

Unterstützung vom Bund („In den meisten Krankenhäusern ist von den versprochenen Lieferungen mit Schutzausrüstung bislang sehr wenig angekommen“) sei ein Tropfen auf den heißen Stein. „Sie können sich ausrechnen, was 1500 bis 2000 Masken, die uns zur Verfügung gestellt werden, ausmachen, wenn wir in normalen Zeiten im Schnitt wöchentlich einen Verbrauch von 3000 Masken in den Oberhavel Kliniken haben.“ Es sind keine normalen Zeiten derzeit.

