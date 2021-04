Corona: Tierparks in Germendorf und Liebenthal müssen wieder schließen

Germendorf/Liebenthal

Die Tierparks des Landkreises müssen einen erneuten Tiefschlag hinnehmen. Wie am Sonntagabend bekannt gegeben wurde, müssen Freizeiteinrichtungen, zu denen auch Tier- und Freizeitparks gehören, ab einer Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen wieder für Besucher schließen. Dies betrifft also auch den Tier- und Freizeitpark Germendorf sowie den Haustierpark in Liebenthal.

Frust und Unverständnis über die Entscheidung

Bei Torsten Eichholz, Betreiber des Tier- und Freizeitparks in Germendorf, mischt sich unter den Frust über die erneute Schließung mittlerweile auch eine große Portion Unverständnis gegenüber den Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung. „Auf, zu, auf, zu, das ist doch wie im Kindergarten“, sagt er. Die Regierung sei „zu dumm, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen.“ Eichholz appelliert, an die Kinder zu denken. „Nichts ist gesünder als frische Luft, ich kann die Maßnahmen einfach nicht mehr nachvollziehen.“

Torsten Eichholz ist Betreiber des Tier-und Freizeitparks Germendorf. Quelle: Robert Roeske

Er habe auch gar nicht damit gerechnet, wieder schließen zu müssen. „Meine Tochter hat es mir am Sonntagabend gesagt.“ Doch Eichholz sieht nicht nur die Tier- und Freizeitparks, sondern auch die Hotel- und Gastronomiebranche in Gefahr. „Die sind schon ewig geschlossen und haben zum Teil noch nicht einmal die von der Regierung versprochenen Sofort- und Überbrückungshilfen bekommen. Das ist ein Armutszeugnis. Da muss man sich doch auch nicht wundern, wenn die Leute auf die Straße gehen.“

Mitarbeiter gehen wieder in die Kurzarbeit

Die Mitarbeiter des Germendorfer Tierparks gehen ab Mittwoch wieder in die Kurzarbeit – gerade einmal sechs Wochen nach der Wiedereröffnung. „Die Verluste aus der Schließzeit haben wir noch nicht einmal ansatzweise auffangen können.“ Die Tiere, so verspricht Eichholz, werden aber weiterhin bestens versorgt. „Sie haben einen reich gedeckten Mittagstisch.“

Kritik übt Eichholz allerdings auch an einem kleinen Prozentsatz der Besucher in den vergangenen Wochen – offenbar hatten einige von ihnen die Maskenpflicht, die auf dem gesamten Tierparkgelände gilt, nicht allzu ernst genommen. „Wenn sie uns gesehen haben, wurden die Masken schnell aufgesetzt. Auch solche Menschen tragen eine Mitschuld daran, dass wir wieder schließen müssen.“

Der Tierparkbetreiber nimmt auch Besucher, die es mit der Maskenpflicht nicht so genau nahmen, in die Pflicht. Quelle: Soeren Stache/dpa

Am 3. Mai will Eichholz wieder öffnen. „Da mache ich definitiv auf, da kann mir einer sagen, was er will.“ Länger als zwei Wochen will er seinen Park auf keinen Fall geschlossen lassen. Dann müssen Maskenmuffel auch mit Strafen rechnen: „Wer sich dann nicht an die Maskenpflicht hält und erwischt wird, bekommt ein Strafgeld in Höhe von 30 Euro auferlegt. Da werden wir auch groß am Eingang drauf hinweisen.“

Eichholz plant Demo für die Öffnung

Indes ist der Frust und das Unverständnis bei Torsten Eichholz derart groß, dass er mit einer Demo gegen die Schließungen der Tier- und Freizeitparks demonstrieren will. „Ich bestreite ja gar nicht, dass es in der Pandemie Erkrankte und Tote gibt“, versichert er. Aber das, was aktuell passiere, sei aus seiner Sicht einfach nicht mehr verhältnismäßig. „Wer sich an der Demo beteiligen will, kann sich gern bei mir im Büro oder per E-Mail melden.“

Wieder Umsatzverluste für Haustierpark Liebenthal

Lydia Rick, Inhaberin des Haustierparks in Liebenthal, wollte in dieser Woche eigentlich den neuesten Zuwachs präsentieren: Drei Kunekune Schweine haben ihre Quarantäne hinter sich gebracht und haben nun eigentlich auf Besucher gewartet. „Dabei hieß es am Sonntagabend bei ’Anne Will’ noch, die Tierparks sollen offen bleiben, damit man sich mit den Großeltern im freien Treffen kann und nicht zu Hause“, ist auch sie überrascht von der Entscheidung der Brandenburger Landesregierung.

Lydia Rick betreibt den Haustierpark in Liebenthal. Quelle: Robert Roeske

Das erschließe sich ihr einfach alles nicht mehr. Auch für die Liebenthalerin bedeutet dies wieder enorme Umsatzverluste, die Saison sei „in vollem Gange“, die Besucherzahlen seien sehr gut gewesen. „In der Schließzeit ist vieles liegengeblieben, das hatten wir gerade aufgeholt, und jetzt geht alles wieder von vorne los.“

Lydia Rick befürchtet, dass damit die Menschen wieder in die Innenräume getrieben werden. „Dort können sie sich doch viel leichter anstecken als bei uns draußen und mit Maske“, sagt sie. Zudem seien die Tierparks für viele Familien oftmals der letzte Anker gewesen, um draußen etwas unternehmen zu können.

Lesen Sie auch Entsetzten im Haustierpark Liebenthal: Unbekannter erschießt zwei Damhirsche

Von Stefanie Fechner