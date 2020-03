Oberhavel

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus ist auch in Oberhavel ab Mittwoch, 18. März, an allen Schulen die Erteilung von Unterricht sowie der Betrieb von Kitas untersagt. Von der Regelung ausgenommen sind Kindertagespflegestellen, diese können weitergeführt werden. Auch an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Ent-wicklung“ und für schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler kann der Unterricht fortgeführt werden. Hintergrund ist die geringere Gruppenstärke und ein besonderer Betreuungsbedarf in diesen Einrichtungen.

Zur Regelung der Notfallbetreuung in Kitas und Horten hat der Landkreis Oberhavel am Montag zwei Allgemeinverfügungen erlassen. Die Betreuung von Schulkindern erfolgt in den Horten. Das gilt auch für Kinder mit Betreuungsanspruch, die sonst keinen Schulhort besuchen.

Voraussetzung: Tätigkeit in kritischen Infrastrukturen

Grundvoraussetzung für eine Notfallbetreuung von Kindern ist, dass beide Sorgeberechtigte, im Falle von Alleinerziehenden der Inhaber des Sorgerechts, in so genannten kritischen Infrastrukturen tätig sind und eine häusliche oder sonstige individuelle beziehungsweise private Betreuung nicht organisieren können. Die Notfallbetreuung ist für Kinder von Beschäftigten aus folgenden Bereichen vorgesehen:

Energie, Abfall, Tankstellen, Wasser- und Abwasserentsorgung, IT und Telekommunikation, ÖPNV

Gesundheitswirtschaft (Medizinisches Personal, Medizinische Logistik , Pflege, Psychiatrie, Pharmazie, stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen, Internate, Apotheke )

, Pflege, Psychiatrie, Pharmazie, stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen, Internate, ) Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen sowie der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung

Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel, Versorgungswirtschaft

Polizei , Justiz, Vollzugsbereich, Betreuungspersonal, Feuerwehr , Katastrophenschutz, Rettungsdienst, nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr.

Formulare bitte zügig beim Kreis abrufen

Für alle betroffenen Eltern stellt der Landkreis ab sofort kreisweit eine entsprechende Bescheinigung aus. Das Formular, das vom Arbeitgeber unterzeichnet werden muss, kann unter dem Link www.oberhavel.de/notfallbetreuung abgerufen werden. Ausgefüllt ist es per E-Mail an kindernotbetreuung@oberhavel.de oder per Fax an die 03301/601 80 999 an den Landkreis zu senden. Dabei muss unbedingt eine E-Mail- oder Faxadresse angegeben werden, an welche die Bestätigung des Landkreises versandt werden kann.

Kinder von Eltern, die am Mittwoch keine Bescheinigung vorlegen, werden nicht in einer Kita oder einem Hort betreut. Für Nachfragen zur Betreuung durch Kitas und Schulen hat der Landkreis eine Telefon-Hotline unter der 03301/601 34 00 eingerichtet. Diese ist am Dienstag, 17. März, von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Weitere Servicezeiten werden auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.oberhavel.de veröffentlicht.

Neben dem medizinischen Einsatzstab wurde unterdessen beim Kreis auch ein Verwaltungsstab unter der Führung von Dezernent Matthias Rink eingerichtet.

Fünfte infizierte Person in Oberhavel

Unterdessen gibt es im Landkreis Oberhavel eine fünfte Person, die an dem Corona-Virus erkrankt ist. Dabei handelt es sich um eine Person aus Glienicke/Nordbahn. Einen Zusammenhang zu bereits vorhandenen Krankheitsfällen, so Landrat Ludger Weskamp, gebe es nicht. Bis Montag, 14 Uhr, wurden zudem im Landkreis Oberhavel 180 begründete Verdachtsfälle registriert. Davon seien bislang 92 negativ getestet worden, in 88 Fällen stünden die Tests noch aus. 54 Personen müssten sich gegenwärtig aufgrund von Verdachtsfällen abgetrennt beziehungsweise gesondert aufhalten.

Von Bert Wittke