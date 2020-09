Oberhavel

Fünf bestätigte Covid19-Erkrankungen vermeldete der Landkreis Oberhavel mit Stand vom Mittwoch (12 Uhr) derzeit. Vier Personen müssen stationär behandelt werden, die fünfte Person befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die aktuellen Infektionsfälle verteilen sich auf Hohen Neuendorf, Oranienburg, Glienicke/Nordbahn, das Mühlenbecker Land und das Amt Gransee und Gemeinden.

Mehr als 5000 Menschen in Oberhavel auf Coronavirus getestet

Seit Ausbruch der Pandemie im März wurden in Oberhavel bislang 371 Menschen positiv auf das Virus getestet – das ist ein Fall mehr als am vergangenen Mittwoch. 357 Personen sind inzwischen genesen, das sind 96 Prozent aller Fälle. Neun Personen sind an oder infolge einer Infektion mit dem Virus verstorben. Weitere 4929 Menschen wurden zudem in den vergangenen Monaten in Oberhavel negativ auf das Coronavirus getestet, bei 242 Personen steht das Testergebnis derzeit noch aus.

Hennigsdorf ist Oberhavels Corona-Hotspot

Die Gesamtzahl aller Fälle im Landkreis verteilt sich auf die Kommunen wie folgt: Hennigsdorf (142), Oranienburg (59), Hohen Neuendorf (39), Velten (21), Glienicke/Nordbahn (24), Oberkrämer (17), Mühlenbecker Land (15), Birkenwerder (11), Zehdenick (10), Löwenberger Land (7), Amt Gransee und Gemeinden (7), Leegebruch (7), Kremmen (7) und Liebenwalde (5). In Fürstenberg gibt es bis heute keinen gemeldeten Covid19-Fall.

Von MAZonline