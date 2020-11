Kostenlos bis 18:12 Uhr Corona in Oberhavel: Infizierte an zwei Schulen und in der Oranienburger Klinik

Zwei Oberhaveler Schulen und auch das Oranienburger Krankenhaus haben jetzt mit erheblichen Corona-Konsequenzen zu kämpfen. Das Gesundheitsamt ordnete für zahlreiche Kontaktpersonen eine häusliche Isolation an. In der Inneren Abteilung der Oranienburger Klinik wird nach einer Infektion der komplette Arbeitsalltag noch strenger reguliert.