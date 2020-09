Oranienburg - Corona in Oranienburg: Fälle am LHG-Gymnasium und in der Caritas-Wohnstätte

Im Verlauf des Montags sind dem Gesundheitsamt zwei neue Infektionsfälle im Zusammenhang mit Einrichtungen im Landkreis Oberhavel gemeldet worden. Ein Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums in Oranienburg und eine Bewohnerin der Caritas-Wohnstätte.