Coronabedingt: Kein Neujahrsplanschen in Oranienburg

Zu einer festen Tradition in Oranienburg etablierte sich das Neujahrsplanschen, organisiert von den Mitgliedern der „Frostis Fun Crew“. Seit 2014 trafen sich hartgesottene Wasserratten einige Tage nach dem Jahreswechsel auf dem Gelände des Wassersportclub Möwe, um dann gemeinsam ins kühle Nass zu springen. Im Vorjahr schwammen ein Dutzend unerschrockene vom Oranienburger Stadthafen durch den Kanal zum Wassersportclub.

Bund verkleidet begaben sich die hartgesottenen Schwimmer ins kühle Nass. Quelle: Robert Roeske

In diesem Jahr wird es coronabedingt allerdings kein Neujahrsplanschen geben, wie Siegfried Blüthgen von der Fun Crew auf MAZ-Nachfrage bestätigt: „Ein Anbaden zum Jahreswechsel wird es in diesem Jahr leider nicht geben. Veranstaltungen dieser Art sind anhand Corona verboten“, so Blüthgen, der die Absage sehr bedauert.

