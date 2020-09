Coronaverdacht an Waldschule: Das sagt der Schulleiter

Oranienburg

Es war ruhig am Montagmorgen in der Kölner Straße in Oranienburg. Während im Normalfall hunderte Schüler sich auf den Weg zur Waldschule machen, spazierten an diesem Morgen nur einige Hundeführer durch die ansonsten menschenleere Straße. Am Sonntagabend beschloss die Schulleitung um Direktor Torsten Lattke den Unterricht auszusetzen, da ein Elternpaar von Schülern der Waldschule positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Schulschließung als Vorsorgemaßnahme

„Die besagte Mutter war auch am Freitag noch in unserer Schule um ihre Kinder abzuholen. Am Sonntag bekam ich dann die Nachricht von ihr, dass sie positiv getestet wurde“, berichtet Schulleiter Torsten Lattke auf MAZ-Nachfrage. Der Schulleiter nahm sofort Kontakt zum Gesundheitsamt auf, entschied sich dann am späten Sonntagnachmittag, keinen Unterricht am Montag durchführen zulassen. „Dieser Schritt wurde von uns aus reiner Vorsorge getroffen, die Gesundheit steht über allem. Wir konnten nicht in der kürze der Zeit feststellen, welche Teile der Schule vielleicht betroffen sind und welche nicht“, so Lattke.

Die Waldschule in Oranienburg bleibt geschlossen. Quelle: Knut Hagedorn

Da noch keinerlei Überblick gewonnen werden kann, inwiefern die Infektionsketten verlaufen, gab es laut Torsten Lattke keine andere Möglichkeit. „Wir hoffen natürlich dass es keine positiven Fälle an unserer Schule gibt. Des Weiteren wünschen wir natürlich den positiv getesteten Eltern einen milden Verlauf.“ 300 Schüler sind an der Grundschule in Oranienburg, wie es weitergeht kann Torsten Lattke noch nicht abschließend sagen. „Wir sind im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Wir warten da auf weiterführende Informationen, dann können wir entscheiden wie es weitergeht“, so der Schulleiter.

