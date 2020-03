Coronavirus: Diese Veranstaltungen in Oberhavel sind abgesagt

Oberhavel

Das Coronavirus hat die Welt weiter fest im Griff. Auch in Deutschland steigen nahezu täglich die Infektionszahlen an. Die Schutzmaßnahmen werden ebenfalls fast täglich weiter ausgeweitet. Auch im Landkreis Oberhavel werden dahingehend immer mehr öffentliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben.

Gemeinde Glienicke sagt bis zum 31. Mai alle Veranstaltungen ab

So teilte unter anderem die Gemeindevertretung aus Glienicke mit, das zunächst alle geplanten Veranstaltungen bis zum 31. Mai abgesagt werden. Folgende Veranstaltungen der Gemeinde werden abgesagt beziehungsweise verschoben: Musikalische Reise mit Operngesang im Seniorenclub am 18. März, Jahresempfang der Gemeinde Glienicke/ Nordbahn am 25. März, Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen des Künstlerstammtisches am 28. März, Ostercafé des Hortes „Coole Kids“ am 1. April, Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestages des Kriegsendes in Glienicke/ Nordbahn am 22. April und Vernissage mit Barbara Deichmann in der Rathausgalerie am 23. April.

Kein Hafenfest in Velten im Jahr 2020

Auch die Stadt Velten hat auf die aktuelle Lage reagiert. „Eigene Veranstaltungen unter 100 Teilnehmern, bei denen externer Besucherverkehr zu erwarten ist, wird die Stadt Velten zunächst bis zum Juni absagen. Eigene Großveranstaltungen der Stadt Velten mit mehr als 1000 Teilnehmern werden ebenfalls abgesagt. Damit kommt die Stadt der Empfehlung des Gesundheitsministeriums des Landes Brandenburg vom 11. März nach“ heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Velten. Damit ist auch das diesjährige Hafenfest der Stadt Velten abgesagt, welches vom 15. bis 17. Mai stattfinden sollte.

In Oranienburg wurde das für Sonntag, 15. März, geplante Konzert von Jazzlegende Uschi Brüning im Oranienwerk abgesagt.

Von Knut Hagedorn