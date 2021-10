Coronavirus: Impfungen in Oranienburg, Borgsdorf, Mühlenbeck, Gransee und Nieder Neuendorf

Oberhavel

Die mobilen Impfteams des Landkreises sind weiter in verschiedenen Städten und Gemeinden anzutreffen und ermöglichen unkompliziert Schutzimpfungen gegen das Coronavirus. Geimpft wird mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer zu den folgenden Terminen: Donnerstag, 14./21. Oktober, von 15 bis 19 Uhr bei Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48, Borgsdorf; am Montag, 18./25. Oktober, von 12 bis 16 Uhr im Oranienpark (vor Kaufland), Friedensstraße, Oranienburg; am Mittwoch, 20./27. Oktober, von 17 bis 21 Uhr, Kreisgeschäftsstelle des DRK, Koliner Straße, Gransee; am Sonnabend, 23. Oktober, von 9 bis 16 Uhr, Hort der großen Biber, Dorfstraße 22, Nieder Neuendorf; am Dienstag, 26. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, Gemeinschaftstreff im Hirschwechsel 4, Stolpe Süd; am Mittwoch, 27. Oktober, von 12 bis 15 Uhr, Berufsförderungswerk, Kastanienallee 25, Mühlenbeck.

Die Impfungen erfolgen mit dem Vakzin des Herstellers Biontec/Pfizer. Möglich sind neben Erst- und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung gegen das Coronavirus bereits länger als sechs Monate zurückliegt. Zweitimpfungen können jeweils drei Wochen später an einem selbst gewählten Ort und Termin wahrgenommen werden. Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine ist unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht und wird regelmäßig aktualisiert.

Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man sich gesund fühlt und keine Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen aufweist. Mitzubringen sind neben dem Personalausweis die Krankenkassenkarte sowie – sofern vorhanden – der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare (Aufklärungsbogen, Anamnese-Einwilligung und Datenschutzerklärung). Diese sowie weitere Informationen stehen unter www.brandenburg-impft.de zum Download bereit.

215 Neuinfektionen innerhalb einer Woche

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum vom Mittwoch, 13. Oktober, bei 71,0. Bisher sind im Landkreis insgesamt 9381 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Mittwoch, 6. Oktober, wurden 215 Neuinfektionen registriert.

312 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Zuletzt verstarb eine 37-jährige Frau aus Zehdenick.

