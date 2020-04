Coronavirus: Saisonstart für Tourismus-Buslinie verschoben

Oberhavel

Der Start der Tourismusbus-Linie 823 zu Ostern ist abgesagt. Das teilte Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys mit. Das ist insofern nicht überraschend, weil es wegen der Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus derzeit keine Touristen in der Region gibt und die meisten Einrichtungen entlang der Strecke sowieso geschlossen sind.

Die saisonale Buslinie sollte eigentlich ab 10. April starten und am Wochenende und an den Feiertagen in der Region Oberkrämer, Oranienburg und Kremmen bis Ende Oktober fahren.

Mit der Linie sollte vor allem die Möglichkeit geboten werden, touristische, gastronomische und kulturelle Anlaufpunkte in der Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Bus pendelt zwischen dem Oranienburger Bahnhof und dem Kremmener Marktplatz. An der Strecke liegen der Tierpark in Germendorf, der Spargelhof und das Scheunenviertel in Kremmen, das Schloss in Schwante sowie das Schloss und das Forsthaus in Sommerwalde. In diesem Jahr soll erstmals auch Amalienfelde mit einem Halt bedient werden, wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse erklärte.

„Die an der Finanzierung der Linie beteiligten Kommunen und Unternehmer sind nun übereingekommen, dass ein Start der Buslinie zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll ist“, sagte Peter Leys in einer Pressemitteilung. „Mit der Verordnung des Landes zur Eindämmung des Coronavirus sind weitreichende Maßnahmen zur Kontaktreduzierung beschlossen worden. Viele Stellen, die mit der Linie erreicht werden sollten, sind derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen.“ Peter Leys stellt aber auch klar: „Ganz abgesagt wird die Linie 823 jedoch nicht. Sobald absehbar ist, dass sich die Lage normalisiert, möchten sich die Akteure erneut in Abstimmung mit der Oberhavel Holding zu einem möglichen späteren Start der Linie verständigen.“

Am 1. Mai 2019 fuhr der Bus auf der Linie 823 zum ersten Mal. Finanziert wird der Bus von den Kommunen Oberkrämer, Kremmen und Oranienburg. Außerdem beteiligen sich private Unternehmer, die ihre Firmen oder Häuser direkt an der Strecke haben. Mit angestoßen wurde die Buslinie, weil der Germendorfer Tierpark bislang vom Busverkehr nicht berücksichtigt worden war. Die Linie 824 biegt in Germendorf weit vor dem Tierpark in Richtung Leegebruch und Velten ab.

Von Robert Tiesler