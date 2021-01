Oberhavel

124 Personen sind durch eine Coronainfektion in Oberhavel verstorben. Unter den zuletzt Verstorbenen sind allein 14 Menschen im Pflegeheim „Domino-World“ in Oranienburg. Dort erfolgten Nachmeldungen für seit dem 5 Januar Verstorbene. Zudem starben ein 63-jähriger Hennigsdorfer und ein 73-jähriger Hohen Neuendorfer.

Die britische Corona-Mutation B.1.1.7 ist unterdessen in Oberhavel angekommen. Unter den Neuinfizierten befindet sich eine Frau aus Oberkrämer, die positiv darauf getestet worden ist. Sie arbeitet im Berliner Humboldt-Klinikum und befindet sich bereits seit dem 14. Januar in häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonenermittlung ist bereits erfolgt. Die Positivmeldung erhielt das Gesundheitsamt Oberhavel erst am Freitag aus Berlin-Reinickendorf.

Anzeige

15-Kilometer-Regel aufgehoben

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel lag am Freitag bei 143,7 – und damit fünf Tage lang unter 200. Damit sei die 15-Kilometer-Regel aufgehoben.

Bisher sind in Oberhavel insgesamt 4678 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Vergleich zum Vortag gab es 47 Neuinfektionen registriert. Im Seniorenzentrum „Am Wasserturm“ in Hohen Neuendorf hat sich die Zahl der positiv getesteten Personen leicht erhöht. Betroffen sind hier seit der ersten Meldung am 8. Januar elf Bewohnende und ein Mitarbeitender.

Hinweise zu fehlenden Fallzahlen aus den Kommunen

Weitere Fallzahlen können durch den Landkreis weiter nicht genannt werden. Grund ist immer noch die Softwareumstellung. „Leider kommt es dabei zu Verzögerungen, da auch landesseitig Anpassungen an die verschiedenen Systeme erfolgen müssen“, erläutert Amtsarzt Christian Schulze. Es handele sich nicht nur um ein Problem in Oberhavel, „So werden nicht immer die Postleitzahlen betroffener Personen in den Laborbefunden übermittelt. Eine Zuordnung zu den einzelnen Kommunen ist daher nicht in jedem Fall möglich. Hier befinden wir uns noch in der Klärung, auch mit den Softwarefirmen. Uns ist es wichtig, unseren Bürgerinnen und Bürgern verlässliche Angaben übermitteln zu können.“ Sobald wieder entsprechende Zahlen zur Verfügung stünden, würden sie veröffentlicht. „Bis dahin bedarf es leider noch etwas Geduld. Dafür bitten wir die Menschen in Oberhavel um ihr Verständnis“, so Christian Schulze.

Von MAZonline