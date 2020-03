Coronavirus in Oberhavel: Das sagt der Stadtbrandmeister

Oranienburg

In Brandenburg ist erstmals ein Mensch nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen Mann aus dem Landkreis Oberhavel, der von einer Reise nach Südtirol zurückgekehrt sei, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Tobias Arbinger, am Montagabend mit.

Auch für die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Oberhavel ist das Corona-Virus ein Thema. Wie Sven Marten (47), Stadtbrandmeister der Feuerwehr Oranienburg auf Nachfrage der MAZ mitteilte, wird aktuell eine Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Institutes für nicht medizinische Einsatzkräfte umgesetzt. „Diese Handlungsempfehlung beinhaltet zu allererst einen Sicherheitsabstand zu Patienten“, so der Stadtbrandmeister. „Dann wird der Patient nach Krankheitssymptomen befragt, auch ob er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat wird abgefragt.“

Werden alle Fragen mit nein beantwortet, sind keine weiteren Schutzmaßnahmen einzuhalten. „Bei Beantwortung einer Frage mit ja sind die Einsatzkräfte dazu angehalten, einen Mundschutz anzulegen und ärztlichen Rat einzuholen.“ Nach diesem Handlungsschema werden derzeit die auflaufenden Einsätze abgearbeitet. Noch sei die Stimmung unter den Einsatzkräften entspannt, so Marten. „Auch wenn wir natürlich sensibilisiert sind. Unseren Eigenschutz haben wir immer im Auge.“

Von Stefanie Fechner