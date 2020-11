Oberhavel

In Oberhavel ist eine Entspannung der Coronasituation derzeit nicht in Sicht. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis lag am Mittwoch bei 102,9. Er ist damit so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Zudem stieg die Zahl der Todesopfer auf 14. Laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt verstarb zuletzt eine 78-jährige Hennigsdorferin, die zuvor stationär in einer Klinik behandelt worden war und an Vorerkrankungen litt.

Mit Stand vom Mittwochmittag gibt es in Oberhavel 358 bestätigte Covid-19-Infektionen. Seit Dienstag sind 27 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 347 Personen in häuslicher Quarantäne, elf Personen müssen momentan stationär behandelt werden. Diverse Fälle gibt es wieder in Gemeinschaftseinrichtungen.

Steigende Zahlen in Schildow und Oranienburg

In der Oranienburger Kita „Zwergenhaus“ hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeitenden auf sieben erhöht. Alle Kinder der Einrichtung befinden sich bereits in Quarantäne. An der Schildower Europaschule am Fließ sind momentan 23 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter sind 16 Kinder und sieben Mitarbeitende. Für insgesamt zehn Klassen und 14 Lehrkräfte musste daraufhin eine häusliche Quarantäne angeordnet werden.

In einer Hohen Neuendorfer Pflegeeinrichtung sind zwischenzeitlich zwei Mitarbeitende und sechs Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, so der Bericht aus dem Landratsamt. Zusätzlich waren die Corona-Schnelltests von fünf weiteren Bewohnenden positiv ausgefallen. Für alle Wohnbereiche gilt ein Besuchsverbot.

Oranienburg hat momentan 82 Fälle

In einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Oberkrämer sind nun insgesamt neun Mitarbeitende und ein Bewohner erkrankt. Für die Einrichtung wurde in Abstimmung mit dem Träger ein Besuchsverbot erlassen, für die Bewohnenden wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (8), Fürstenberg (3), Glienicke (13), Gransee und Gemeinden (14), Hennigsdorf (48), Hohen Neuendorf (51), Kremmen (11), Leegebruch (10), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (20), Mühlenbecker Land (32), Oberkrämer (32), Oranienburg (82), Velten (12) und Zehdenick (21).

72 Prozent der Fälle wieder gesund

Bisher sind im Landkreis insgesamt 1336 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 964 Personen sind wieder gesund, das sind 72 Prozent aller Fälle. 5693 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die meisten Fälle mit positiv getesteten Menschen gab es seit Beginn der Pandemie in Hennigsdorf (279), Oranienburg (269) und Hohen Neuendorf (179).

Von Robert Tiesler