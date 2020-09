Crashkurs an der Torhorstschule: Polen im Schnellkurs entdecken

Oranienburg

Mit greifbarer Lebensfreude, garniert mit einer Prise Humor, steht Agnieszka Helena Hudek im Klassenraum der 7e und bringt den Schülern der Torhorstschule Wörter und Begriffe bei, die für deutsche Ohren und Augen eher ungewohnt sind. Die 32-jährige gebürtige Polin ist als Gastdozentin der Universität Potsdam in Oranienburg und Teil eines Crashkurses in Polnisch für die deutschen Schülerinnen und Schüler.

Sechsjährige Verbundenheit

„Seit 2014 führen wir einmal im Jahr einen Polnisch-Crashkurs durch, als Vorbereitung auf einen Schüleraustausch mit einem Gymnasium in der Stadt Siedlce“, erklärt Michaela Klothen, Lehrerin für Deutsch und Geschichte an der Torhorstschule und zugleich hauptverantwortlich für den deutsch-polnischen Schüleraustausch. Im Herbst 2014 besuchten erstmals polnische Schüler Oranienburg, ein halbes Jahr später reisten Torhorstschüler nach Polen. „Durch die umfangreichen Baumaßnahmen an unserer Schule fand der letzte Besuch einer polnischen Delegation vor vier Jahren statt, dass wollen wir bald ändern“, so Klothen. Den Siebtklässlern wird in einem 45-Minuten-Schnellkurs einen Einblick in die Kultur und die Gepflogenheiten Polens gewährt. „Die Jugendlichen sind absolut interessiert, da Polen ja auch nicht weit entfernt ist und jeder irgendwie einen Bezugspunkt hat“, erklärt Klassenlehrer Henning Kurzke.

Oranienburg neu erleben

Für Agnieszka Helena Hudzik war der Besuch an der Torhorstschule eine Premiere. „Ich wohne zwar seit zehn Jahren in Berlin, war aber noch nie in Oranienburg“, so die 32-Jährige. Die polnische Sprache zu erlernen, ist laut Hudzik nicht so schwer wie viele denken: „Es gibt sicherlich schwierigere Sprachen. Zudem ist die Kultur beider Länder eng miteinander verbunden.“ Auch sie selbst hat durch den Crashkurs eine neue Facette von Oranienburg kennengelernt. „Bisher habe ich Oranienburg nur mit der Gedenkstätte Sachsenhausen in Verbindung gebracht. Nun habe ich mal ein paar andere Seiten gesehen von der Stadt. Und Oranienburg ist sehr schön.“

Schulpartnerschaft soll neu entflammt werden

Auch den anwesenden Schülern hat der kurze Exkurs ins Nachbarland sichtlich Spaß gemacht. Sehr wissbegierig lauschten sie den Worten der Gastdozentin. „Wir haben diese Klasse mit Bedacht ausgewählt, da wir wollen, dass sie langfristig den Schüleraustausch wieder mit Leben erfüllen und dann auch nach Polen reisen sollen“, erklärt Michaela Klothen. Ein weiterer Pluspunkt mit Blick auf eine wiederbelebte Schulpartnerschaft ist die Tatsache, dass die Baumaßnahmen an der Torhorstschule in wenigen Wochen abgeschlossen sein sollen. „Es ist sehr wichtig, eine enge Verbindung zwischen beide Nationen herzustellen und da sind solche Aktionen einfach nur wunderbar und hilfreich“, zeigt sich auch Agnieszka Helena Hudzik begeistert vom Schnellkurs in polnischer Lebensart.

Von Knut Hagedorn