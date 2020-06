„Critical Mass“ fordert bessere Radinfrastuktur und kritisiert Mobilitätskonzept des Kreises

Oranienburg

Kurz nach 15 Uhr machte sich am Mittwoch der Tross an Fahrrädern vom Bahnhof Oranienburg aus auf den Weg zu seiner Tour in Richtung Birkenwerder, Briese, über Borgsdorf zurück nach Oranienburg. Aufgerufen zu der sogenannten „Critical Mass“ hatte die Fridays For Future (FFF) Initiative Oberhavel. Unterstützung für ihre Veranstaltung erhielten die Jugendlichen von den Oranienburger Stadtverordneten Thomas Hebestreit (Grüne) und Jean Olliver Willemsen (Linke). Auch etliche Oranienburger schlossen sich den Schülerinnen und Schülern an, begleitet wurde der rund 20-köpfige Korso von der Polizei.

Forderung nach stärkeren Verbesserungen für die Fahrradinfrastruktur

„Wir wollen mit der Aktion zeigen, dass Oberhavel noch viel fahrradfreundlicher werden muss“, erklärte Tobias Fiedler (FFF). „Im Mobilitätskonzept des Landkreises ist zu viel Straßenbau, sind zu wenig Maßnahmen für den Ausbau der Radinfrastruktur festgehalten. Da ist noch viel Luft nach oben.“ Das Motto der Fahrraddemo lautete dementsprechend auch „In Oberhavel fährt man Fahrrad“. Nicht einverstanden sei FFF zudem damit, dass das Konzept bis 2040 keinerlei Klimaneutralität vorsieht. „Der Landkreis muss zwingend den notwendigen Beitrag leisten, den es braucht, um das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, das existenziell für das Überleben der jungen Generation ist“, fordert Fiedler.

„Das Mobilitätskonzept ist kein großer Wurf“

Nicht zufrieden mit dem Mobilitätskonzept ist auch Thomas Hebestreit: „Das ist kein großer Wurf. Ich wünsche mir, dass die Politik da mutiger ist. Der Radverkehr muss mehr Platz kriegen, das dauert alles viel zu lange. Die Antworten auf viele Probleme sind schon da, aber wir kriegen es einfach nicht hin, sie auch umzusetzen“, fordert der 45-Jährige.

Das Anliegen der Jugendlichen unterstütze er gern, so Hebestreit. „Wir vertun jeden Tag wertvolle Chancen. Je länger wir warten, desto größer werden die Einschnitte später, die dann kommen werden“, warnt er. Mehr Fahrräder auf die Straße zu bekommen, sei ein essenzieller Lösungsansatz. „Da muss noch viel mehr getan werden.“

Von Nadine Bieneck